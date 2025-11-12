Как Вам новое оформление сайта? - страница 176
А ещё хотелось бы вот что:
Вижу пост:
Стало интересно поглядеть что за "подобные записи при дебаге", но нужно теперь искать это процитированное сообщение. А оно может быть и 10, и 20 страниц назад...
Хотелось бы, чтобы была ссылка на оригинальное сообщение в цитате. Тогда просто можно сразу же и перейти на него.
Вроде как на решётку нужно нажать в процитированном сообщении.
Упс... А слона-то я и не заметил)
да просто неочевидная ссылка на пост, так как значек стоит рядом с именем.
в цитате как то по другому бы ссылку на процитированный пост делать, я сам постоянно забываю что ссылка на решётке возле имени.
Для валидированных пользователей на сайте показываются Имя/Фамилия. Чтобы найти по нику, нужно его знать, либо поглядеть где-то. А чтобы поглядеть ник пользователя - нужно найти его по имени/фамилии...
while(true)
Недоработка какая-то видимо.
Когда-то было так, наводишь крыску на аватарку и в подсказке есть ник пользователя. А потом убрали и стало не очень удобно.
Мне было бы удобно, если бы можно было вывести все сообщения по хронологии человека, как с разбивкой по темам где он писал, так и без. При этом не в урезанной форме, а целиком, с картинками и другими вложениями.
Это есть в профиле пользователя в открытых данных.
Вот ваш, например: https://www.mql5.com/ru/users/-aleks-/publications/all
И в поиске можно указать логин пользователя и найти как все его сообщения, так и нужные слова:
Нужные слова интерактивный поиск не ищетP.S. Ищет не все слова, но в целом - работает
Это есть в профиле пользователя в открытых данных.
Вот ваш, например: https://www.mql5.com/ru/users/-aleks-/publications/all
И в поиске можно указать логин пользователя и найти как все его сообщения, так и нужные слова:
Там урезанные сообщение, без контента и цитат.
Нужные слова интерактивный поиск не ищетP.S. Ищет не все слова, но в целом - работает
Это не интерактивный поиск, а система интеллектуальных подсказок, очищенная от мусора.
У нее задача сразу показать что-то реально интересное, а не утопить в сотнях ссылок.
Большинство людей, особенно новичков, вообще не знают, что скрыто в сайте.
Artyom Trishkin в поиске видите?
А на сайте он есть)))
Поиск по имени работает на равне с логинами.
Проблема в том, что этот аккаунт не попадает в выдачу изза большого количества похожих логинов.
Можно поставить скроллинг и выдавать 30-50 результатов - это решит проблемы
--
Это не интерактивный поиск, а система интеллектуальных подсказок, очищенная от мусора.
У нее задача сразу показать что-то реально интересное, а не утопить в сотнях ссылок.
Большинство людей, особенно новичков, вообще не знают, что скрыто в сайте.
Вопрос о мусоре очень риторический.
Никогда не узнают, если показывать 10 результатов, отфильтрованный по "ценности"