Vyacheslav Kornev:

например эта. а как это сделать?

Это голосование было открыто 2014.11.26, а не сейчас. Продолжилось 3 дня назад.

С 15 марта 2017 вы не голосовали в этом опросе. Скорее всего, вы голосовали в нем раньше, в 2014 году и теперь переголосовать нельзя.


Ваше утверждение о том, что "кто-то голосует за меня в разных ветках" ошибочно.

 
Renat Fatkhullin:

меня тут не было в 2014.   

Vyacheslav Kornev:

вот здесь у меня вообще проголосовано что я программист. Но я не программист 

https://www.mql5.com/ru/forum/4324




а здесь.  Я даже не знаю. что такое фолдинг 

https://www.mql5.com/ru/forum/2931

Renat Fatkhullin:

Прочитайте полный текст и особенно последнюю строку, пожалуйста.


К сожалению, наблюдая за парадом, мы ограничены в формах выражения своего мнения.

Еще раз напомню - задумывайтесь о том, что у кого-то кратно больше знаний, опыта и понимания. Нельзя с доводами первоклассника бросаться на нас. Особенно, когда вам указывают реальные обоснования.

Ренат, на каждого профи, есть свой ещё больший профи. Как в пословице: "на каждый лом, есть противолом"

Я это к тому, что на группу профессионалов всегда найдётся ещё более опытная группа, ещё больших профессионалов. Я в 2011г. тоже работал в коллективе в офисе на Победы, и у нас были заказы куда более, чем ваш сайт. Ваш сайт не так давно приобрёл адаптивный дизайн, а мы это делали когда об этом ещё мало кто слышал. Так что не нужно называть чужих школьниками, а своих профессионалами, Вы ведь не знаете способности человека.

Renat Fatkhullin:

А разве не по последней строке я Вам задал вопрос "На Ваш взгляд, почему так мало из пришедших регистрируются и остаются?", который остался без ответа?


Renat Fatkhullin:
 

 Да кто же на Вас бросается - ясно, что Вы стремитесь защищать своё детище - но, как говорят учителя в школах: "мы видем, как ведет себя ребенок в отсутствии родителей" - а Вы этот факт совсем не желаете учитывать от того и любое предложение, не говоря уже о критики, воспринимается Вами как покушение на вашу Самость, но поверьте, это совсем не так - большинство желает счастью Вашему ребенку! Именно желание улучшить проект, а значит благополучие для Вас, является стимулом для обсуждения этих вещей.

Относительно опыта - он важен, конечно, но он же является кристаллизатором новаций, свежих мыслей и идей.

Поэтому, когда у меня появляется новый молодой сотрудник, то я с ним обсуждаю виденье ситуации, а не просто даю распоряжения - я понимаю, что это возможность проверить свою зашоренность в важных вопросах, чего и Вам желаю.

 
Vyacheslav Kornev:


Выделенные синим позиции - это не ваш выбор, а победивший выбор по очкам. Причем голосования открываются на короткий срок и потом голоса уже не принимаются.

Вы видите старые закрытые голосования. Никто за вас не голосует.

 
Я думал это у меня что то с шрифтами !
 
Renat Fatkhullin:

а зачем ограничивать опрос по времени.  Тут ветки на mql живут чуть ли не вечно. а проголосовать нельзя
 
Vyacheslav Kornev:

а зачем ограничивать опрос по времени.  Тут ветки на mql живут чуть ли не вечно. а проголосовать нельзя

Таков принцип голосования - узнать результаты на определенный момент времени.

И от накруток спасает.

