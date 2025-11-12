Как Вам новое оформление сайта? - страница 152
Большая просьба сделать автовоспроизведение GIF, если слайд в продукте выше 800px по ширине.
Я заметил и многие авторы заметили. Дали возможность загружать большие скрины, но в них нет смысла, если ты используешь GIF.
Ведь шарм миниатюр в том, что в них что-то меняется. Это заметно и хочется разглядеть.
Но когда миниатюры статичны из-за того, что ты загрузил GIF с шириной выше 800px, то это выглядит, как пустой неинформативный слайд.
И да, из-за этого, многие не загружают большие картинки и по прежнему используют маленькие.
Это здесь причём. Файл в любом случае загружается полностью, хоть превью, хоть нет.
Да и никто за медленный трафик поверь не переживает. Я переключил брокера и мне несколько гигов котировок прилетело в МТ5. А тут вопрос в 1 Мб
Зачем мне верить домыслам, если есть утверждения администрации?
Поломали сайт на мониторе QHD. Вот как криво выглядит форум на нормальном масштабе:
А вот как выглядит на масштабе 80% (нормально):
Желательно восстановить нормальное отображение при масштабе 100%, а то больно мелко на 80%.
Кроме того, в Dev Tools есть предупреждение - Page layout may be unexpected due to Quirks Mode.
Такая фигня даже в приватной вкладке, где сайт и все стили подгружаются с чистого листа, так что проблема на сайте. Браузер последний - Chromium: 120.0.6099.199
Отображение сайта на QHD мониторах исправлено.
Аватары вообще пропали.
а сейчас так, пропали аватарки
для тех, кто знает html, это не проблема
Пожалуйста обратите внимание на это сообщение
Здесь ширина основного текста сообщения определено шириной текста кода. Раньше было не так. Основное сообщение имело ширину соответствующую ширине окна браузера, а ширина кода была с прокруткой.
А как сделать это в скринах продукта? Они ведь вставляются в редакторе продукта, а не здесь на форуме.