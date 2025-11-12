Как Вам новое оформление сайта? - страница 97

SanAlex:
/

Спасибо! 

 
SanAlex:
/
Спасибо.
[Удален]  
ifitstrue:

Если помню пользователя, помню что был какой-нибудь хороший комментарий, ветка старая названия не помню.... Всё теперь не найти?

Не сломано, не нужно пытаться ремонтировать!

заходим в профиль -"Публикации"

Снимок 2 

 

При масштабировании пропадает колокольчик. Надо бы поправить.

k77

 
Не хватает возможности видеть свои заявки в друзья и удаления их.
 

Вот такая ошибка выскакивает, после попытки отправить сообщение о нарушении

err 

 
Roman:

Уже несколько дней так.

 


Уже несколько дней так.

 
transcendreamer:
разработчикам сайта - сделайте выделение жирным шрифтом непрочитанные темы форума!

Поддерживаю.

 

Спасибо разработчикам за автоматическую сортировку продуктов на вкладке "Статистика"

Хотелось бы там же видеть динамику за последний месяц / год. Порой не понятно, какой продукт растёт быстрее. Это поможет отслеживать, куда стоит направить силы в развитие.

Пример


 
Roman:

Вот такая ошибка выскакивает, после попытки отправить сообщение о нарушении

 

Спасибо, исправили, но забыли вовремя сообщить

