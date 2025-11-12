Как Вам новое оформление сайта? - страница 97
Спасибо!
Если помню пользователя, помню что был какой-нибудь хороший комментарий, ветка старая названия не помню.... Всё теперь не найти?
Не сломано, не нужно пытаться ремонтировать!
заходим в профиль -"Публикации"
При масштабировании пропадает колокольчик. Надо бы поправить.
Вот такая ошибка выскакивает, после попытки отправить сообщение о нарушении
Уже несколько дней так.
разработчикам сайта - сделайте выделение жирным шрифтом непрочитанные темы форума!
Поддерживаю.
Спасибо разработчикам за автоматическую сортировку продуктов на вкладке "Статистика"
Хотелось бы там же видеть динамику за последний месяц / год. Порой не понятно, какой продукт растёт быстрее. Это поможет отслеживать, куда стоит направить силы в развитие.
Пример
Спасибо, исправили, но забыли вовремя сообщить