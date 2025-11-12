Как Вам новое оформление сайта? - страница 166
Поддерживаю оба варианта!
эти варианты на поверхности -- МК их, наверняка, рассматривали.
думаю, что текущая "кеглиевая черепаха" останется -- это третья публичная версия -- обозначены цвета, убраны недостатки первых двух версий
оба г.
Никогда ранее не заходил на сайт с мобильного телефона, сегодня случайно зашёл, а там такое:
Адрес страницы, на которую заходил: https://www.mql5.com/ru/articles/14267
Бесит постоянное появление каких-то каналов, которые тебя автоматически подписывают, и нужно от них отписываться, но через пару дней опять все повторяется.
Друзей надо беречь.
Висит значок непрочитанного сообщения, сообщение найти не могу
Висит значок непрочитанного сообщения, сообщение найти не могу
в своём профиле "Сообщения" -- там в значках получить список Каналов/Групп, скорей всего, много месяцев назад была подписка на какой-то Канал
-- писал о такой проблеме в Сервисдеск https://www.mql5.com/ru/forum/625/page207#comment_52279212
помогло
спасибо!
Почему цвета выцвели?
Выглядит ужасно, финансовая информация должна быть чёткой и хорошо читаемой - говорю как дипломированный профессионал в области учёта и отчётности. Текущая визуализация - ужас!
К тому же, следует не использовать те же цвета для сделок Sell, как и для убыточных сделок - это искажает восприятие на ассоциативном уровне.