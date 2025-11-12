Как Вам новое оформление сайта? - страница 166

Andrey F. Zelinsky #:

Поддерживаю оба варианта!

 
JRandomTrader #:

эти варианты на поверхности -- МК их, наверняка, рассматривали.

думаю, что текущая "кеглиевая черепаха" останется -- это третья публичная версия -- обозначены цвета, убраны недостатки первых двух версий 

 
JRandomTrader #:

оба г.

 

Никогда ранее не заходил на сайт с мобильного телефона, сегодня случайно зашёл, а там такое:

Вид сайта MQL5.COM с мобильных устройств

 
Адрес страницы, на которую заходил: https://www.mql5.com/ru/articles/14267

 
Бесит постоянное появление каких-то каналов, которые тебя автоматически подписывают, и нужно от них отписываться, но через пару дней опять все повторяется.
 
Stanislav Korotky #:
Друзей надо беречь.

 

Висит значок непрочитанного сообщения, сообщение найти не могу


 
Renat Akhtyamov #:

в своём профиле "Сообщения" -- там в значках получить список Каналов/Групп, скорей всего, много месяцев назад была подписка на какой-то Канал

-- писал о такой проблеме в Сервисдеск https://www.mql5.com/ru/forum/625/page207#comment_52279212

 
Andrey F. Zelinsky #:

в своём профиле "Сообщения" -- там в значках получить список Каналов/Групп, скорей всего, много месяцев назад была подписка на какой-то Канал

помогло

спасибо!

 

Почему цвета выцвели?

Выглядит ужасно, финансовая информация должна быть чёткой и хорошо читаемой - говорю как дипломированный профессионал в области учёта и отчётности. Текущая визуализация - ужас!

К тому же, следует не использовать те же цвета для сделок Sell, как и для убыточных сделок - это искажает восприятие на ассоциативном уровне.

