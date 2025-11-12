Как Вам новое оформление сайта? - страница 187
в любой момент по личному желанию могу лицезреть такую-же картину.
достаточно открыть яндекс-броузер..
каким-то неведомым образом сайт забанил отдельно-взятый броузер :-) Другие броузеры в той-же системе, или из других ОС (с виртуалок, с соседнего компа, даже упомянутый яндекс-броузер там) работают
вот один конкретный, которым обычно и пользуюсь, получает 403 от mql5.com
и ничего не помогает
Неправда. Я уже не первый год пользуюсь яндексом. И сейчас тоже…
Опять баннеры сдвинулись в правый край
В личных сообщениях, что короткие ссылки запрещены?
Отправил собеседнику короткую ссылку, сперва прилетел бан на сообщения, а теперь вообще не зайти в свои личные сообщения.
Бот увидел, что ссылка на сторонний ресурс.
Так что нельзя вообще ссылки вставлять в сообщения что ли?
Или это именно из за короткой ссылки?
И сколько теперь этот бан будет висеть?
Бывает такое - см -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Sergey Golubev, 2023.08.03 14:44time out in 10 sec ?
У меня иногда бывает и 5 секунд и 10 секунд (сейчас, правда, очень редко, так как я делаю паузы между сообщениями в каналах,
и иногда переключаюсь с одного интернета на другой чтобы не сидеть на одном домашнем весь день).
Решаю это - см пост #1
Бывает такое - см -
Из вашего сообщения:
Когда у меня возникает ошибка «Time Out MQL5 5 Second» (потому что я делаю сообщения в канале быстро, например, без ожидания)
Да, возможно у меня было несколько быстрых повторных отправлений, так как не мог понять что за глюк.
Отправляю сообщение, а всплывает красное поле ваш аккаунт заблокирован.
То есть бан на сообщения прилетел из за чего? Не могу понять. Ссылки запрещены?
То есть бан на сообщения прилетел из за чего? Не могу понять.
Я получал такое несколько раз (последний раз - несколько дней назад), и экспериментировал с этим ботом - чтобы хотя бы примерно понять - как он настроен.
См посты: #2025 и #1
В результате - понял, что это работает примерно также, как "фейковый бан по IP", то есть - прилетает тогда, когда быстро редактируешь профиль (или личное сообщение или канал - в нашем случае). Решается (по крайней мере у меня) - временным переходом на другой интернет (у меня - есть мобильный), и потом - всё само разбанивается (через несколько часов или сутки).
В англ форуме некоторые отмечали, что у них и через сутки не разбанилось (а переходить на другой интернет они не захотели, и у них фиксированное IP, то есть - переключением модема/роутера IP не меняется) - но это бывает редко. Потом, через какое-то время - все равно разбанивается.
Ясно.
Всё сделано для того, чтоб люди общались через мессенджеры, а не через личные сообщения этого ресурса.
Спасибо за пояснение.