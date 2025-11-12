Как Вам новое оформление сайта? - страница 187

Maxim Kuznetsov #:

в любой момент по личному желанию могу лицезреть такую-же картину.

достаточно открыть яндекс-броузер..

каким-то неведомым образом сайт забанил отдельно-взятый броузер :-) Другие броузеры в той-же системе, или из других ОС (с виртуалок, с соседнего компа, даже упомянутый яндекс-броузер там) работают

вот один конкретный, которым обычно и пользуюсь, получает 403 от mql5.com

и ничего не помогает

Неправда. Я уже не первый год пользуюсь яндексом. И сейчас тоже…

 

Опять баннеры сдвинулись в правый край


 

В личных сообщениях, что короткие ссылки запрещены?
Отправил собеседнику короткую ссылку, сперва прилетел бан на сообщения, а теперь вообще не зайти в свои личные сообщения.

sec

 
Бот увидел, что ссылка на сторонний ресурс.
 
Volodymyr Zubov #:
Бот увидел, что ссылка на сторонний ресурс.

Так что нельзя вообще ссылки вставлять в сообщения что ли?
Или это именно из за короткой ссылки?
И сколько теперь этот бан будет висеть?

 
Roman #:

Бывает такое - см -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!

Sergey Golubev, 2023.08.03 14:44

time out in 10 sec ?
У меня иногда бывает и 5 секунд и 10 секунд (сейчас, правда, очень редко, так как я делаю паузы между сообщениями в каналах,
и иногда переключаюсь с одного интернета на другой чтобы не сидеть на одном домашнем весь день).
Решаю это - см пост

 
Sergey Golubev #:

Бывает такое - см -


Из вашего сообщения:
Когда у меня возникает ошибка «Time Out MQL5 5 Second» (потому что я делаю сообщения в канале быстро, например, без ожидания)

Да, возможно у меня было несколько быстрых повторных отправлений, так как не мог понять что за глюк.
Отправляю сообщение, а всплывает красное поле ваш аккаунт заблокирован.
То есть бан на сообщения прилетел из за чего? Не могу понять. Ссылки запрещены?

 
Roman #:
То есть бан на сообщения прилетел из за чего? Не могу понять.
Никто не знает от чего.
Я получал такое несколько раз (последний раз - несколько дней назад), и экспериментировал с этим ботом - чтобы хотя бы примерно понять - как он настроен.
См посты: и 

В результате - понял, что это работает примерно также, как "фейковый бан по IP", то есть - прилетает тогда, когда быстро редактируешь профиль (или личное сообщение или канал - в нашем случае). Решается (по крайней мере у меня) - временным переходом на другой интернет (у меня - есть мобильный), и потом - всё само разбанивается (через несколько часов или сутки).


В англ форуме некоторые отмечали, что у них и через сутки не разбанилось (а переходить на другой интернет они не захотели, и у них фиксированное IP, то есть - переключением модема/роутера IP не меняется) - но это бывает редко. Потом, через какое-то время - все равно разбанивается.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! - Забанили меня на этом ресурсе за ваши детские попытки обмануть, обойти наши запреты.
знаю что в эту ветку обращаются по другим вопросам - но куда еще обратиться не знаю. там обращались в сервис деск и было положительное решение. Сервисдеск ни на какие вопросы не отвечает принципиально. рано или поздно все равно будет раскрыто и вновь забанено
 
Sergey Golubev #:

Ясно.
Всё сделано для того, чтоб люди общались через мессенджеры, а не через личные сообщения этого ресурса.
Спасибо за пояснение.

 
Как проставить свою оценку в звездочках исходнику в кодобазе? Раньше можно было кликнуть мышью, сейчас такой возможности нет.
