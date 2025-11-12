Как Вам новое оформление сайта? - страница 142

Stanislav Korotky #:

Не понял. Вы привели скрин, где элементы страницы видны, контент должен быть внутри. В чем проблема?

Понял, спасибо.) Думал, что в в элементс будет отображен контент полей не в коде))) 

 

Предлагаю в этом разделе не ограничивать страницу 20-ю записями, а расширить до 100. Тормозов от этого явно не прибавится.



 
раздел Статьи на сайте стал гораздо лучше выглядеть.
 
lynxntech #:
раздел Статьи на сайте стал гораздо лучше выглядеть.

А мне наоборот не нравится - описание куцее, нужно больше текста для описания что б отображалось.

 

Статьи списком мне больше нравились. Быстрее просматривалось больше информации.

Если же хочется сделать более современным, то очень много идей дизайна сайтов есть, например, на сайте dribbble.com

Можно просто позаимствовать, что-нибудь из лучших работ и слегка изменить.

Дизайн сайта mql5.com мог бы быть намного удобнее и лучше. Нужна серьёзная команда (дизайн-студия), которая бы взялась за такую ответственную работу.

Anatoli Kazharski #:

Это ужасно ...

 
Vitaly Muzichenko #:

Это ужасно ...

Там тысячи вариантов. Некоторые выглядят неплохо, на мой взгляд.

 

Главную страницу сайта тоже испортили. Всё навалено в кучу и пёстрое, как новогодняя ёлка.

Выглядит очень непрофессионально. Сочетание цветов, шрифты, отступы, иконки. Это дизайн начала 2000-ых.

Единственное, что очень классно сделано, это скорость загрузки. Отклик практически мгновенный. Что в принципе самое главное. 

Ну, а над дизайном нужно всё таки поработать. Понятное дело, что у каждого может быть свой вкус. Всем сразу сложно угодить.

Мне больше нравится дизайн (некоторые разделы) TradingView или CoinMarketCap. Но у них есть большой минус. Они очень тяжёлые и медленные.

 
Anatoli Kazharski #:

+ конечно. Такое впечатление - что все для амеб каких то лепится....

Радует- что хоть в моб версии вкладку форум с очередного- возможно десятого запроса перенесли таки вверх. Первой - что и в принципе сразу  понятно было. А вообще с нами же никто не советуется - сделали и ешьте.... ну хоть что то..... есть.... более менее адекватное.
 

Что-то у меня Лс подвисает… У кого-то ещё есть проблемы с ЛС?

Даже вот до этого дошло


