Как Вам новое оформление сайта? - страница 142
Не понял. Вы привели скрин, где элементы страницы видны, контент должен быть внутри. В чем проблема?
Понял, спасибо.) Думал, что в в элементс будет отображен контент полей не в коде)))
Предлагаю в этом разделе не ограничивать страницу 20-ю записями, а расширить до 100. Тормозов от этого явно не прибавится.
раздел Статьи на сайте стал гораздо лучше выглядеть.
А мне наоборот не нравится - описание куцее, нужно больше текста для описания что б отображалось.
Статьи списком мне больше нравились. Быстрее просматривалось больше информации.
Если же хочется сделать более современным, то очень много идей дизайна сайтов есть, например, на сайте dribbble.com
Можно просто позаимствовать, что-нибудь из лучших работ и слегка изменить.
Дизайн сайта mql5.com мог бы быть намного удобнее и лучше. Нужна серьёзная команда (дизайн-студия), которая бы взялась за такую ответственную работу.
Это ужасно ...
Это ужасно ...
Там тысячи вариантов. Некоторые выглядят неплохо, на мой взгляд.
Главную страницу сайта тоже испортили. Всё навалено в кучу и пёстрое, как новогодняя ёлка.
Выглядит очень непрофессионально. Сочетание цветов, шрифты, отступы, иконки. Это дизайн начала 2000-ых.
Единственное, что очень классно сделано, это скорость загрузки. Отклик практически мгновенный. Что в принципе самое главное.
Ну, а над дизайном нужно всё таки поработать. Понятное дело, что у каждого может быть свой вкус. Всем сразу сложно угодить.
Мне больше нравится дизайн (некоторые разделы) TradingView или CoinMarketCap. Но у них есть большой минус. Они очень тяжёлые и медленные.
Что-то у меня Лс подвисает… У кого-то ещё есть проблемы с ЛС?
Даже вот до этого дошло