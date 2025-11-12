Как Вам новое оформление сайта? - страница 23
Новости ТАСС читали последние?:
Ответ проследовал незамедлительно ))
Все отлично, теперь и с телефона удобно пользоваться сервисом
нравится, но почему-то посты пропадают, вот мой пост, только что:
https://www.mql5.com/ru/forum/172727
но я его не вижу, там где постил....
Только что зашёл в "Сообщения(чат)", там вообще полных капец, размер в пол-экрана, шрифт настолько мелкий, что нужно 2 лупы, чтоб его прочитать.
Господа разработчики, когда будут правки, одна часть форума для слепых, другая непонятно для кого?
Только что чатился - все ок. А у вас шрифты стандартные 100%
Часто с нестандартными %-ми бывает связано
Вообще, у меня все пашет ОК с новым дизайном, но такое чувство, что вернулись во времена до TrueCrypt
Такое чувство, что древний 90-й год, все опять из пикселей, хочется сфокусировать глаза и они устают гораздо быстрее
----------
Ограничу время пребывания на форуме
Всё стандартно
Поюзав новый дизайн на хроме проблем не нашёл .
В целом на твердую +5 !