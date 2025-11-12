Как Вам новое оформление сайта? - страница 23

Новости ТАСС читали последние?:
"Сообщество выступило в акции протеста с резкой критикой к администрации интернет-ресурса для граалестроителей в связи с заменой шрифтов на страницах, а так же оьъявило ноту негодования по поводу отказа со стороны администрации позволить скрывать пользователям свои ФИО. Срочные новости". 
 
Andrey Dik:
Ответ проследовал незамедлительно ))

ыыы

 
Все отлично, теперь и с телефона удобно пользоваться сервисом
 
Все отлично, теперь и с телефона удобно пользоваться сервисом
Ага, когда в избранном "три буквы" на всём экране. Удобно...
 

нравится, но почему-то посты пропадают, вот мой пост, только что:

https://www.mql5.com/ru/forum/172727

но я его не вижу, там где постил....

Найти отличие ...
возможно я заработался... но вот, помотрите друзья вот здесь присваивания не происходит !!! а вот, если так : то все нормально...
 

Только что зашёл в "Сообщения(чат)", там вообще полных капец, размер в пол-экрана, шрифт настолько мелкий, что нужно 2 лупы, чтоб его прочитать.

Господа разработчики, когда будут правки, одна часть форума для слепых, другая непонятно для кого?

 
Vitaly Muzichenko:

Только что зашёл в "Сообщения(чат)", там вообще полных капец, размер в пол-экрана, шрифт настолько мелкий, что нужно 2 лупы, чтоб его прочитать.

Господа разработчики, когда будут правки, одна часть форума для слепых, другая непонятно для кого?


Только что чатился - все ок. А у вас шрифты стандартные 100%

Часто с нестандартными %-ми бывает связано

 

Вообще, у меня все пашет ОК с новым дизайном, но такое чувство, что вернулись во времена до TrueCrypt

Такое чувство, что древний 90-й год, все опять из пикселей, хочется сфокусировать глаза и они устают гораздо быстрее

----------

Ограничу время пребывания на форуме

  • ru.wikipedia.org
Alexey Volchanskiy:


Только что чатился - все ок. А у вас шрифты стандартные 100%

Часто с нестандартными %-ми бывает связано

Всё стандартно


 

Поюзав новый дизайн на хроме проблем не нашёл .

В целом на твердую +5 !

