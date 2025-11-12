Как Вам новое оформление сайта? - страница 43
Артём, дайте ссылочку пожалуйста)P.S. Официальный форум скорее всего предназначен для общения с разработчиками, а не ведением монолога, как это происходит в последнее время. Какие-то все злые стали.
Ссылка же есть в профиле у каждого...
Да ладно Артём, не принимайте всё буквально.
Я же добавил, что на форуме всё-таки хоть раз в неделю должен появляться с ответом разработчик, предложений много, но они все в пустоту. Читают-же форум постоянно, ничего не пропуская, и можно ответить: да/нет, хорошо/плохо, зайди/выйди, ну и тд.
Да в основном лишь пару веток форума просматривают. "Ошибки, баги, вопросы" и "Общайтесь с разработчиками через сервисдеск"
Не, эту смотрят 100%, видел Рената здесь. Вообще все смотрят.
Товарищи разработчики!
Измените пожалуйста название кнопки SRC, на CODE, может это как-то поспособствует вставлять код в сообщение через эту кнопку!
Надеюсь буду услышан, спасибо!
Обсудим это. Спасибо за предложение.
Товарищи разработчики, прислушайтесь пожалуйста!
Очень хорошо, что пиктограмма "портфель" из раздела фриланс стала появляться автоматически без обновления страницы, ещё бы звуковой сигнал добавить...
Очень хорошо, что пиктограмма "портфель" из раздела фриланс стала появляться автоматически без обновления страницы
Иногда размножается почкованием - видел 2 портфеля. Походу на сайте зарождается жизнь, параллельная виртуальность..
Я как древний пользователь кодерских форумов, почти везде вижу кнопку CODE, на супер-многопрограммных форумах, там вообще всё по-красоте, и только попробуй вставить код через .опу =)
У нас тип кода в 99,9% случаев mql, поэтому одной кнопки вполне достаточно, но правильной, а не срц(исходник)PS. Ну и конечно, очень не хватает сполера, чтоб портянки в 3 прокрутки монитора скрывались.
Значит кнопку SRC нужно заменить на MQL - даже размер менять не нужно.