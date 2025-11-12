Как Вам новое оформление сайта? - страница 43

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Артём, дайте ссылочку пожалуйста)

P.S. Официальный форум скорее всего предназначен для общения с разработчиками, а не ведением монолога, как это происходит в последнее время. Какие-то все злые стали.
Ссылка же есть в профиле у каждого...
 
Artyom Trishkin:
Ссылка же есть в профиле у каждого...

Да ладно Артём, не принимайте всё буквально.

Я же добавил, что на форуме всё-таки хоть раз в неделю должен появляться с ответом разработчик, предложений много, но они все в пустоту. Читают-же форум постоянно, ничего не пропуская, и можно ответить: да/нет, хорошо/плохо, зайди/выйди, ну и тд.

 
Vitaly Muzichenko:

Да ладно Артём, не принимайте всё буквально.

Я же добавил, что на форуме всё-таки хоть раз в неделю должен появляться с ответом разработчик, предложений много, но они все в пустоту. Читают-же форум постоянно, ничего не пропуская, и можно ответить: да/нет, хорошо/плохо, зайди/выйди, ну и тд.

Да в основном лишь пару веток форума просматривают. "Ошибки, баги, вопросы" и "Общайтесь с разработчиками через сервисдеск"
 
Artyom Trishkin:
Да в основном лишь пару веток форума просматривают. "Ошибки, баги, вопросы" и "Общайтесь с разработчиками через сервисдеск"

Не, эту смотрят 100%, видел Рената здесь. Вообще все смотрят.

 
Vitaly Muzichenko:

Товарищи разработчики!

Измените пожалуйста название кнопки SRC, на CODE, может это как-то поспособствует вставлять код в сообщение через эту кнопку!

Надеюсь буду услышан, спасибо!

Обсудим это. Спасибо за предложение.

 
Platon Alexandrou:

Обсудим это. Спасибо за предложение.

Товарищи разработчики, прислушайтесь пожалуйста!


 

Очень хорошо, что пиктограмма "портфель" из раздела фриланс стала появляться автоматически без обновления страницы, ещё бы звуковой сигнал добавить...

 
Aleksey Vyazmikin:

Очень хорошо, что пиктограмма "портфель" из раздела фриланс стала появляться автоматически без обновления страницы


Иногда размножается почкованием - видел 2 портфеля. Походу на сайте зарождается жизнь, параллельная виртуальность..

 

Я как древний пользователь кодерских форумов, почти везде вижу кнопку CODE, на супер-многопрограммных форумах, там вообще всё по-красоте, и только попробуй вставить код через .опу =)


У нас тип кода в 99,9% случаев mql, поэтому одной кнопки вполне достаточно, но правильной, а не срц(исходник)

PS. Ну и конечно, очень не хватает сполера, чтоб портянки в 3 прокрутки монитора скрывались.
 
Vitaly Muzichenko:

Я как древний пользователь кодерских форумов, почти везде вижу кнопку CODE, на супер-многопрограммных форумах, там вообще всё по-красоте, и только попробуй вставить код через .опу =)


У нас тип кода в 99,9% случаев mql, поэтому одной кнопки вполне достаточно, но правильной, а не срц(исходник)

PS. Ну и конечно, очень не хватает сполера, чтоб портянки в 3 прокрутки монитора скрывались.

Значит кнопку SRC нужно заменить на MQL - даже размер менять не нужно.

1...363738394041424344454647484950...193
Новый комментарий