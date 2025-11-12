Как Вам новое оформление сайта? - страница 64
когда появится новое описание?
оформление уже стало "старым", но нового описания до сих пор нет(
https://www.mql5.com/ru/articles/117
Почему-то более суток не работает чат, есть написанное сообщение, но прочесть не могу, и написать никому не могу - не загружается
Очень странно, вчера не блокировало.
Спасибо, проблема решена!
Добавить бы возможность добавлять в избранное обсуждение продуктов для отслеживания.
.
Читая очередной раз форум, я заметил, что фильтрую посты. Просто пропускаю их, если вижу определённые аватарки. Уверен, что я не один такой
Хотел бы я кнопку (или галочку, чтоб снять можно было) "Заглушить". Располагаться должна рядом с ником или аватаркой пользователя. Активировал - и не видишь посты с этого ника. Лучше не удалять совсем, просто отображать их в свёрнутом виде (с возможностью развернуть), чтоб содержание не было видно. Похожая штука есть в ленте новостей. Сложность реализации не высокая, но читаемость форума (а, следовательно и приятность/полезность) повысится значительно. Заглушенному пользователю об этом знать не надо.
Похоже снова что-то со стилями: сначала во вкладке исчез значок форума: , а теперь на форуме не отображаются картинки.
Сам форум ещё отображает стили.
А в EDGE не отображается ни один стиль - форум выглядит аля WAP-версия.