когда появится новое описание?
оформление уже стало "старым", но нового описания до сих пор нет(

https://www.mql5.com/ru/articles/117

Главным преимуществом торговых терминалов MetaTrader является возможность создания автоматических торговых систем, способных совершать торговые операции без вмешательства трейдера, что позволяет исключить влияние психологии на результаты торговли. Для этого нужно сформулировать торговую стратегию и реализовать ее в виде программы на языке MQL...
 

Почему-то более суток не работает чат, есть написанное сообщение, но прочесть не могу, и написать никому не могу - не загружается


 
Скорее антивирус блокирует. Откройте консоль. 
У меня также было. 
SSL error. 
 
Очень странно, вчера не блокировало.

Спасибо, проблема решена!

 
У меня дрвеб сума сошёл. 
После обновления перестал открывать половину сайтов и запретил скачивать любые файлы..... еле убил его....
 

Добавить бы возможность добавлять в избранное обсуждение продуктов для отслеживания.

.

 
+1
 

Читая очередной раз форум, я заметил, что фильтрую посты. Просто пропускаю их, если вижу определённые аватарки. Уверен, что я не один такой

Хотел бы я кнопку (или галочку, чтоб снять можно было) "Заглушить". Располагаться должна рядом с ником или аватаркой пользователя. Активировал - и не видишь посты с этого ника. Лучше не удалять совсем, просто отображать их в свёрнутом виде (с возможностью развернуть), чтоб содержание не было видно. Похожая штука есть в ленте новостей. Сложность реализации не высокая, но читаемость форума (а, следовательно и приятность/полезность) повысится значительно. Заглушенному пользователю об этом знать не надо.

 
Плюсую! Будет полезно!
 
Последняя версия Google Chrome уже установлена
Версия 80.0.3987.106 (Официальная сборка), (64 бит)

Похоже снова что-то со стилями: сначала во вкладке исчез значок форума:  , а теперь на форуме не отображаются картинки.

Сам форум ещё отображает стили.


А в EDGE не отображается ни один стиль - форум выглядит аля WAP-версия.

