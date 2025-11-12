Как Вам новое оформление сайта? - страница 67

[Удален]  
во! сразу накинулись- 
 
Vitaliy Maznev:

Да, я сам из Украины и к этому привык давно. Возможно загружаются модули с заблокированных в Украине ресурсов вроде ВК или Яндекса. И это в целом тормозит другие элементы страницы.

Я не успел привыкнуть. У меня это стало заметно не так давно. Зимой все еще было отлично и работало быстро. Потому и интересуюсь, что изменилось, может обратят внимание и поправят или дадут рекомендацию какую.
 
Vasiliy Pushkaryov:
Периодически добавляют разное. Возможно на отдельных страницах добавили какие-то модули за последний период. Но вот то, что в сигналах верхняя секция отображается не сразу - это я принял по-факту с самого начала. Бывает конечно по-разному. От нескольких секунд до минут.

 
Ну это не постоянно, а периодически. Можно читать форум довольно резво, а потом в мгновение падает и очень долго загружает.
 

Когда вкладываешь файлы в разделе Фриланс, то часто вложения отображаются с задвоением. После обновления страницы становится нормально.



 
А чего такое с сайтом случилось?
Файлы:
aaa.png  111 kb
 
Mikhail Zhitnev:
Проверил в Chrome, EDGE, Opera, IE.  Всё нормально с сайтом.

 
Vladimir Karputov:

Да, странно... запустил на втором компьютере с Win10, и там три браузера показывают такую же картинку. Наверное, что-то не то с cookie
 
новая страница прям "Огонь", прощай форум(
 

Кто обижал дизайнеров ? 

они начали мстить..

