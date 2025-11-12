Как Вам новое оформление сайта? - страница 67
Да, я сам из Украины и к этому привык давно. Возможно загружаются модули с заблокированных в Украине ресурсов вроде ВК или Яндекса. И это в целом тормозит другие элементы страницы.
Я не успел привыкнуть. У меня это стало заметно не так давно. Зимой все еще было отлично и работало быстро. Потому и интересуюсь, что изменилось, может обратят внимание и поправят или дадут рекомендацию какую.
Периодически добавляют разное. Возможно на отдельных страницах добавили какие-то модули за последний период. Но вот то, что в сигналах верхняя секция отображается не сразу - это я принял по-факту с самого начала. Бывает конечно по-разному. От нескольких секунд до минут.
Когда вкладываешь файлы в разделе Фриланс, то часто вложения отображаются с задвоением. После обновления страницы становится нормально.
А чего такое с сайтом случилось?
Проверил в Chrome, EDGE, Opera, IE. Всё нормально с сайтом.
Кто обижал дизайнеров ?
они начали мстить..