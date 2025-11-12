Как Вам новое оформление сайта? - страница 94

Вижу, что диаграмка и блок с числом авторских разработок доступны только для просмотра автору.

Например, я как сторонний наблюдатель, вижу профиль Владислава так:

профиль без диаграммы


И ещё - плохо то, что в профиле исчезла прямая ссылка на список продуктов автора "Все продукты". Покупателю теперь нужно где-то искать этот список. Это отрицательно скажется на продажах.

 
скорее зависит от разрешения. Я вижу все блоки других пользователей, но опять при разрешении 4к. 

При других - блоки прячутся. 


также неправильная всплывающая подсказка здесь:


 
Да. Тут есть что дорабатывать...

 
а еще было бы красиво, если бы В паутине было бы значение, сколько отдал бесплатных продуктов. 
 
А ещё лучше - если бы названия вокруг этой паутины были ссылками на соответствующие списки.

 
100 % но там другие показатели.

Я так понял часть из "Достижения" 

Хотя опыт работы странный. 

 
Denis Nikolaev:

Спасибо, но это не та, я про ту, которая ведет к моим сообщениям на форуме и в раздел обсуждений моих продуктов спрашивал

Без кнопки "ВСЕ" не удобно.

Если раньше человек мог увидеть продукты автора, через профиль, то сейчас этой кнопки нет.

Теперь надо специально переходить в кнопку продавец.
 
Естественно, ссылки полезны для характерных категорий.

Например, надпись "Продуктов 45" должна вести на список этих 45 продуктов. Надпись "Сигналов 12" - на список этих 12 сигналов.

Остальные надписи, очевидно, будут без ссылок, но и тут не исключен простор для творчества.

 
Мне не нравится - почему не спрашивают зарегистрированных пользователей о целесообразности таких изменений?
 

Интересное обновление. Не знаю, стоит ли так всю статистику на показ, но спасибо, успел проанализировать топ маркета. Да уж, всё как и думал)

На странице пользователя не хватает прямой кнопки, ведущей на продукты.

За широкую ленту спасибо, теперь картинки не ограничены по ширине. Но редактирование сообщения не позволяет редактировать картинку (как и раньше).

И при листании ленты на своём профиле не смог перейти на вторую страницу. А в целом любые изменения интересны. Главное чтобы увеличивало эффективность.

