Как Вам новое оформление сайта? - страница 94
Вижу, что диаграмка и блок с числом авторских разработок доступны только для просмотра автору.
Например, я как сторонний наблюдатель, вижу профиль Владислава так:
И ещё - плохо то, что в профиле исчезла прямая ссылка на список продуктов автора "Все продукты". Покупателю теперь нужно где-то искать этот список. Это отрицательно скажется на продажах.
скорее зависит от разрешения. Я вижу все блоки других пользователей, но опять при разрешении 4к.
При других - блоки прячутся.
также неправильная всплывающая подсказка здесь:
Да. Тут есть что дорабатывать...
а еще было бы красиво, если бы В паутине было бы значение, сколько отдал бесплатных продуктов.
А ещё лучше - если бы названия вокруг этой паутины были ссылками на соответствующие списки.
100 % но там другие показатели.
Я так понял часть из "Достижения"
Хотя опыт работы странный.
Спасибо, но это не та, я про ту, которая ведет к моим сообщениям на форуме и в раздел обсуждений моих продуктов спрашивал
Без кнопки "ВСЕ" не удобно.Теперь надо специально переходить в кнопку продавец.
Если раньше человек мог увидеть продукты автора, через профиль, то сейчас этой кнопки нет.
Естественно, ссылки полезны для характерных категорий.
Например, надпись "Продуктов 45" должна вести на список этих 45 продуктов. Надпись "Сигналов 12" - на список этих 12 сигналов.
Остальные надписи, очевидно, будут без ссылок, но и тут не исключен простор для творчества.
Интересное обновление. Не знаю, стоит ли так всю статистику на показ, но спасибо, успел проанализировать топ маркета. Да уж, всё как и думал)
На странице пользователя не хватает прямой кнопки, ведущей на продукты.
За широкую ленту спасибо, теперь картинки не ограничены по ширине. Но редактирование сообщения не позволяет редактировать картинку (как и раньше).
И при листании ленты на своём профиле не смог перейти на вторую страницу. А в целом любые изменения интересны. Главное чтобы увеличивало эффективность.