Artyom Trishkin:

Никакого. Простой интерес. Нельзя? Добро.


А я думал это опять приколы начались )) 
Язык корейский и китайский. Которые основные на сайте. 
 
Vladislav Andruschenko:

Подумалось - вдруг изучаете.

Но навигатор-то для чего показали? Как он участвует в добавлении картинки на сайт?

 
Artyom Trishkin:

Легко, взял последнюю картинку с компьютера и попробовал перетаскиванием её добавить. 
Потом в втором посте, добавил картинку с помощью кнопки открыть. 
Предпоследнюю взял
 
Vladislav Andruschenko:
Панель навигатора терминала metatrader  рекламирую.  
Разве не видно ? 
Я же сюда пишу ради рекламы metatrader. 

Блин, не думал, что обычный нормальный вопрос в попытках понять возможные причины, вызовет столько сарказма. Ладно, откланяюсь лучше тогда.

 
Vladislav Andruschenko:
Так у вас на ваших картинках показана панель навигатора терминала, а не проводник. Вы как-то пытаетесь из навигатора изображение перетянуть на сайт? Ничего не понятно. Ладно, пусть останется тайной.

В двух постах навигатор терминала:


Вот это и заинтересовало - почему он, и как он относится к ошибке добавления изображения сюда на сайт.
 
Artyom Trishkin:

Нет, то просто картинки с компа. Для пробы. 
При чем в консоли никаких ошибок не пишет. Скорее всего какой то блокиратор срабатывает, но я все отключил, в том числе и антивирус, брандмауэр,  браузеры разные пробовал также... 
Проблема с всплывающие окном, но только на картинки.
ютуб, ссылки и остальные элементы с всплывающие окном работают нормально. 
Не могу поймать технически эту проблему. 

Перетаскиванием картинок ранее не пользовался. Спасибо буду следить. 
 
Vladislav Andruschenko:
Всё, теперь понятно. Спасибо.

 

Общался с клиентом в Работе, увидел баг сайта с автоматическим сохранением сообщений.
При переключении с Обсуждения на Описание, сайт вносит свои правки в сообщение.

Что это за проверка орфографии?)


1



после переключения слово превращается в tun, это происходит со всеми словами turn в предложении, возможно и другие слова изменяются.

2

 
Taras Slobodyanik:

При переключении с Обсуждения на Описание, сайт вносит свои правки в сообщение.

Сочетание букв "rn" всегда заменяется на "n", во всех словах.

 
На всякий случай. 
Сообщения от System из маркета опять не приходят на сайт. 
