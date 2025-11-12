Как Вам новое оформление сайта? - страница 107
Никакого. Простой интерес. Нельзя? Добро.
Подумалось - вдруг изучаете.
Но навигатор-то для чего показали? Как он участвует в добавлении картинки на сайт?
Панель навигатора терминала metatrader рекламирую.
Блин, не думал, что обычный нормальный вопрос в попытках понять возможные причины, вызовет столько сарказма. Ладно, откланяюсь лучше тогда.
Легко, взял последнюю картинку с компьютера и попробовал перетаскиванием её добавить.
Так у вас на ваших картинках показана панель навигатора терминала, а не проводник. Вы как-то пытаетесь из навигатора изображение перетянуть на сайт? Ничего не понятно. Ладно, пусть останется тайной.
В двух постах навигатор терминала:
Нет, то просто картинки с компа. Для пробы.
Всё, теперь понятно. Спасибо.
Общался с клиентом в Работе, увидел баг сайта с автоматическим сохранением сообщений.
При переключении с Обсуждения на Описание, сайт вносит свои правки в сообщение.
Что это за проверка орфографии?)
после переключения слово превращается в tun, это происходит со всеми словами turn в предложении, возможно и другие слова изменяются.
Сочетание букв "rn" всегда заменяется на "n", во всех словах.