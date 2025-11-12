Как Вам новое оформление сайта? - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По видимому не только у Вас :(
Добавлено: и это как-то связанно с разделением: кодер или заказчик.
точно точно. у меня как раз 1 работа (Заказчик) была в фрилансе
точно точно. у меня как раз 1 работа (Заказчик) была в фрилансе
И у меня то же была работа в качестве Заказчика.
точно точно. у меня как раз 1 работа (Заказчик) была в фрилансе
Есть версия, что это продолжение обезличивания разработчиков во фрилансе.
Есть версия, что это продолжение обезличивания разработчиков во фрилансе.
на первой странице сайта, дается ссылка на последние темы, часто там ссылка на обсуждение эксперта или индикатора, неудобно когда заходишь в иконку MQL5, а там неинтересный тебе mql4 код), хорошо бы отметку mql4 или mql5 раздел форума/код
Есть версия, что это продолжение обезличивания разработчиков во фрилансе.
Нет, заявку разработчикам поставил сразу же.
Здравствуйте, уважаемый Рашид!
Хотел бы поинтересоваться по поводу отсутствия информации, о выполненных работах и снятия с рейтинга 10 000 или более балов рейтинга?
Спасибо!
С месяц назад уже было такое, но исправили в течении нескольких часов, а в этот раз продолжается уже несколько дней.
Здравствуйте, уважаемый Рашид!
Хотел бы поинтересоваться по поводу отсутствия информации, о выполненных работах и снятия с рейтинга 10 000 или более балов рейтинга?
Спасибо!
По поводу работ +++, тоже интересно
А вот по поводу балов, балы нужны только тем, кто получает за них вознаграждение.
Мне вот от этих балов вообще не холодно не жарко, так как никаких начислений не разу за них не получал.
Информативности в них тоже ни какой не вижу.
ЗЫ. А может просто жаба пришла и душит меня.
По поводу работ +++, тоже интересно
А вот по поводу балов, балы нужны только тем, кто получает за них вознаграждение.
Мне вот от этих балов вообще не холодно не жарко, так как никаких начислений не разу за них не получал.
Информативности в них тоже ни какой не вижу.
ЗЫ. А может просто жаба пришла и душит меня.
Если честно, то меня балы тоже мало волнуют, просто как то не не совсем правильное отображение информации, настораживает.
А иногда вообще вот так: