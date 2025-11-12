Как Вам новое оформление сайта? - страница 125

Мне одному не приходят письма на почту 3-й день?
 
Vitaly Muzichenko #:
Мне одному не приходят письма на почту 3-й день?

Мне на гугл приходят. В настройках — раз в сутки.

 

Везёт вам.

Мне тоже раньше ходили стабильно.

P.S. До сих пор писем нет

 
Если что, сообщения не приходят с маркета на сайт с вчерашнего дня. 
На телефон приходят сообщения. На сайт нет. 
 
Прошу выяснить и устранить причину, почему не приходят письма на e-mail
 
Vitaly Muzichenko #:
Прошу выяснить и устранить причину, почему не приходят письма на e-mail

Попробуй поставить 12 часов. Может так часто не отправляют.

 
Uladzimir Izerski #:

Попробуй поставить 12 часов. Может так часто не отправляют.

Что значит часто? Их нет уже 5 дней. Всегда стоял интервал 2 часа

Письма приходили более 10 лет, а тут вдруг перестали приходить.

 
Vitaly Muzichenko #:

Что значит часто? Их нет уже 5 дней. Всегда стоял интервал 2 часа

Письма приходили более 10 лет, а тут вдруг перестали приходить.

Письма

Мне последнее письмо приходило 9-го числа. Сначала всё шло нормально (5, 6, 7, 8, 9), а потом что-то пошло не так. Почта ukr.net, а у Вас какая?

 
Serhii Shevchuk #:

Мне последнее письмо приходило 9-го числа. Сначала всё шло нормально (5, 6, 7, 8, 9), а потом что-то пошло не так. Почта ukr.net, а у Вас какая?

Да, действительно 9 числа последнее, а на 8-го


 

Не знаю почему у вас не приходят. Может фильтры на почтовых серверах в спам загоняют.

У меня приходят стабильно.

