Как Вам новое оформление сайта? - страница 125
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне одному не приходят письма на почту 3-й день?
Мне на гугл приходят. В настройках — раз в сутки.
Везёт вам.
Мне тоже раньше ходили стабильно.
---
P.S. До сих пор писем нет
Прошу выяснить и устранить причину, почему не приходят письма на e-mail
Попробуй поставить 12 часов. Может так часто не отправляют.
Попробуй поставить 12 часов. Может так часто не отправляют.
Что значит часто? Их нет уже 5 дней. Всегда стоял интервал 2 часа
Письма приходили более 10 лет, а тут вдруг перестали приходить.
Что значит часто? Их нет уже 5 дней. Всегда стоял интервал 2 часа
Письма приходили более 10 лет, а тут вдруг перестали приходить.
Мне последнее письмо приходило 9-го числа. Сначала всё шло нормально (5, 6, 7, 8, 9), а потом что-то пошло не так. Почта ukr.net, а у Вас какая?
Мне последнее письмо приходило 9-го числа. Сначала всё шло нормально (5, 6, 7, 8, 9), а потом что-то пошло не так. Почта ukr.net, а у Вас какая?
Да, действительно 9 числа последнее, а на 8-го
Не знаю почему у вас не приходят. Может фильтры на почтовых серверах в спам загоняют.
У меня приходят стабильно.