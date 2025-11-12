Как Вам новое оформление сайта? - страница 130
Можно мне комментарий получить по ограничению меня в правах?
Пишите в Сервисдеск.
И вспоминайте, что нарушали.
И что? Ответ Сервисдеск_а.
Если вы столкнулись с проблемами по финансовым операциям на MQL5.com, можете создать заявку и мы постараемся помочь.
Технические вопросы, связанные с функционированием платформы, вебсайта и сервисов, а также с особенностями языка MQL5, следует задавать на Форуме. Там же вы можете оставить свои пожелания и предложения по развитию наших продуктов.
Не финансовый вопрос Пользователь: Mikhail Mishanin Сообщение: Мою учётную запись ограничили в правах в сервисе "Фриланс". За что? На сколько? Как это исправить?
Зачем тогда в чатботе разнесены вопросы по темам?
Вот такое сейчас наблюдаю: На странице форума вижу в теме 2503 страницы
Нажав на стрелочку, как в конце первых двух тем, которые ведут к первому не прочитанному сообщению, попадаю на страницу 2504
Есть предложение сделать вкладку на сайте: "Авторы", где можно было бы их отфильтровать по кол-ву продуктов, по кол-ву продаж, по кол-ву отзывов платных/бесплатных и рейтингу.
А сами начальные плитки авторов должны также содержать всю полезную инфу. Такой анализ может быть полезным.
Если открыть страницу сигнала то не где не видно где сигнал находится по общему рейтингу (номеру). Может можно добавить эту информацию? Может где-то там где "Подписчики:", "Недели:"..
Переходите в свои сигналы ( https://www.mql5.com/ru/signals/my ) и видите рейтинг.
Зачем мне свои сигналы? Я другие имел в виду.
Заведите свой сигнал и будете видеть его рейтинг.
У меня есть свой сигнал. Как это может помочь увидеть рейтинг сигнала другога автора?
Ну вот сигнала другого автора, где сигнал находится по общему рейтингу?
Задайте вопрос автору сигнала.