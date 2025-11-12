Как Вам новое оформление сайта? - страница 133
Я поставил мт на телефон с одной лишь целью, получать сообщения с работы во фрилансе, впрочем, только в эти моменты его и включаю. Для связи есть хороший телефон - маленький, лёгкий и заряд держит более недели.
Тоже не продумано с уведомлениями, даже звоночка нет когда написали, приходится постоянно открывать вкладку и просматривать.
Есть устоявшийся рабочий процесс: разбор уведомлений из почты из разных источников, почтовые уведомления являются самым стандартным способом который работает уже десятилетиями с самыми разными сервисами, от github до магазинов и форумов, и только форум mql5 выпадает из этого процесса, а предложение установить мобильное приложение только для уведомлений ЛС - просто нелепо, при том что основная рабочая платформа это десктоп, а не телефон (зумеры и айфонозависимые не в счёт).
Так почему же тогда это глупо не пойму ?
Я поэтому и сказал, что нужно какое-то оповещение, помимо телефона.
Звоночек есть о новом ЛС, но звоночка НЕТ во фрилансе о новом ЛС.
почтовое оповещение вроде как есть..остаётся в почтаре поставить галочки про пересылку и прочии оповещения
хоть что-то :-) хотя и редко, раз в два (!!) часа..
Ни разу не приходило, и это большая задержка.
Очень просил, чтобы в чат фриланса добавили такой-же звук по приходу сообщения, который есть в ЛС.
Наткнулся на проблему с сообщениями в личке.
Пользователь пишет мне сообщение с вложением. Это сообщение я вижу только в правой панели, где отображаются имена пользователей и начало текста последнего сообщения. В основной центральной панели этого сообщения нет, и соответственно, я не вижу вложения.
Другие сообщения без вложений ходят туда сюда нормально. Кто-нибудь с таким сталкивался в последнее время? Или есть какие-то особенности, например, для новых пользователей (а мне пишет недавно зарегистрированный) существуют какие-то ограничения, хотя по идее тогда отправка должна была бы блокироваться на его стороне.
Раньше нормально отправлял и получал сообщения с вложениями.
Добрый день.
Откройте пожалуйста средства разработчика(F12) браузера и пришлите содержимое вкладки консоль.
Разобрался. Ошибки нет. В новом браузере открывается, в старом достаточно полифилла.
Друзья разработчики сайта!
Пожалуйста, устраните новый баг. Суть его в том, что с сегодняшнего дня стало невозможным копирование текста из системы личных сообщений.
Ранее выделенный текст копировался путем нажатия правой кнопки мыши на выделении. Появлялось контекстное меню с пунктом "Копировать".
Таким образом текст можно было скопировать в буфер, и затем вставить куда надо, например в переводчик для перевода на другой язык. Я всегда так делал, когда получал сообщения на чужом языке.
Сейчас в контекстном меню только пункты "Нарушение" и "Ответить". Следовательно, пропала возможность скопировать текст и перевести его.
ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ НА МЕСТО ВОЗМОЖНОСТЬ КОПИРОВАНИЯ ТЕКСТА.