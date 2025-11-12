Как Вам новое оформление сайта? - страница 68

Новый комментарий
 

Как Вам новое оформление сайта?


Как для слепых. Спасибо.

На главной странице приходится уменьшать масштаб в браузере до 70% - тогда ещё как-то сносно. Правда размер шрифтов везде разный - где-то более-менее читабелен, а где-то уже мелко. Но стоит перейти на какую-нибудь тему форума - всё.., нужно опять увеличивать масштаб до 100% - иначе очень мелко. Теперь я знаю зачем мне колёсико мыши

Рис.1. Масштаб отображения 100% Это всё, что вместилось...

Рис.2. Масштаб отображения 70% Уже больше вместилось.., но всё же...

Наглядный пример "юзабельности" (гиф-картинку кликнуть):

[Удален]  
Осеняя депрессия - началась! и не только на этом сайте.  
 

AdGuard нам поможет

P.S. Заметил что прочитанные темы теперь не отмечаются. Не порядок однако.
 
Artyom Trishkin:

Как Вам новое оформление сайта?


 Теперь я знаю зачем мне колёсико мыши


Производители мышиных колёсиков - спонсоры дизайна :-) 

 
Fast235:
новая страница прям "Огонь", прощай форум(

не надо драматизировать

всё нормально

 
Artyom Trishkin:

Как Вам новое оформление сайта?


Как для слепых. Спасибо.

На главной странице приходится уменьшать масштаб в браузере до 70% - тогда ещё как-то сносно. Правда размер шрифтов везде разный - где-то более-менее читабелен, а где-то уже мелко. Но стоит перейти на какую-нибудь тему форума - всё.., нужно опять увеличивать масштаб до 100% - иначе очень мелко. Теперь я знаю зачем мне колёсико мыши

Рис.1. Масштаб отображения 100% Это всё, что вместилось...

Рис.2. Масштаб отображения 70% Уже больше вместилось.., но всё же...

Наглядный пример "юзабельности" (гиф-картинку кликнуть):

Пока не нервничайте, просто "увели" пароли доступа к сайту и сделали диверсию.

Администрация когда заметит - исправит.

 
transcendreamer:

не надо драматизировать

всё нормально

.

 
Artyom Trishkin:

Как Вам новое оформление сайта?


Как для слепых. Спасибо.

Нет, не для слепых. Вероятнее всего, кто-то посчитал, что если увеличить размеры картинок в "Магазине Приложений" до гигантских размеров, то до таких же гигантских размеров увеличатся продажи в этом разделе.

Это шутка. А если серьезно, то на мой взгляд, действительно неудобный дизайн для восприятия!

С уважением, Владимир.

 
Я все лишнее поубирал uBlock Origin для FireFox-a. Рекомендую.
 
Кастомные фильтры сайта оказались замечательной вещью. Похоже, об этом узнал одним из последних. Все, что не нужно, больше не отвлекает.
1...616263646566676869707172737475...193
Новый комментарий