Как Вам новое оформление сайта? - страница 68
Как для слепых. Спасибо.
На главной странице приходится уменьшать масштаб в браузере до 70% - тогда ещё как-то сносно. Правда размер шрифтов везде разный - где-то более-менее читабелен, а где-то уже мелко. Но стоит перейти на какую-нибудь тему форума - всё.., нужно опять увеличивать масштаб до 100% - иначе очень мелко. Теперь я знаю зачем мне колёсико мыши
Рис.1. Масштаб отображения 100% Это всё, что вместилось...
Рис.2. Масштаб отображения 70% Уже больше вместилось.., но всё же...
Наглядный пример "юзабельности" (гиф-картинку кликнуть):
AdGuard нам поможетP.S. Заметил что прочитанные темы теперь не отмечаются. Не порядок однако.
Теперь я знаю зачем мне колёсико мыши
Производители мышиных колёсиков - спонсоры дизайна :-)
новая страница прям "Огонь", прощай форум(
не надо драматизировать
всё нормально
Пока не нервничайте, просто "увели" пароли доступа к сайту и сделали диверсию.
Администрация когда заметит - исправит.
не надо драматизировать
всё нормально
Как для слепых. Спасибо.
Нет, не для слепых. Вероятнее всего, кто-то посчитал, что если увеличить размеры картинок в "Магазине Приложений" до гигантских размеров, то до таких же гигантских размеров увеличатся продажи в этом разделе.
Это шутка. А если серьезно, то на мой взгляд, действительно неудобный дизайн для восприятия!
С уважением, Владимир.