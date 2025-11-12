Как Вам новое оформление сайта? - страница 186

Andrey Dik #:
Видимо, если бы можно было иметь "многослойный" карман, то было бы удобней с ним работать, можно так переносить что нужно и формировать пост из нескольких компонентов кармана, а не одного как сейчас.

В идеале подходит такой вариант.

 
Artyom Trishkin #:

Нажав на другое "в карман" в том самом кармане будет то "другое". Значит, лишнего там нет, а есть только последнее. Где его искать - не знаю. Но надо ли...

Прочитав последующие сообщения, понял, что типа буфера ctrl+c. Я уже думал, тут где-то на форуме есть раздел с карманом, где могут храниться избранные записи. Просто с самого начала не в том направлении думал. Спасибо.

 
Вот так и живём, растащат всё по карманам, а потом сообщений на всех не хватает 
 
Vitaly Muzichenko #:
Вот так и живём, растащат всё по карманам, а потом сообщений на всех не хватает 

Вопрос на форуме:

— Ребята, я вчера скачал из интернета файл, а он мне оказался не нужен. Как его закачать обратно?

Ответ:

— Вот из-за таких в интернете скоро ничего не останется.

 
JRandomTrader #:

Клипборд с историей, средствами ОС, и всё.

Да, конечно. Но тогда не получится такого здоровского оформления вставки, как из кармана.

Нужна функция "карманной истории" на форуме, но это навряд ли сделают.

 
Andrey Dik #:

Да, конечно. Но тогда не получится такого здоровского оформления вставки, как из кармана.

Нужна функция "карманной истории" на форуме, но это навряд ли сделают.

А нельзя в редактируемый пост несколько раз подряд вставить то, что ложится в карман несколько раз подряд?

Нажал "В карман" - вставил в пост, нажал на другом нужном "В карман" - вставил в пост, и так, пока стек желаний не переполнится...

Я не пробовал. Но мало ли

 

можно, но если контент на разных страницах, то будет неудобно прыгать по вкладкам браузера.

 

Прошу исправить.

Это вечная проблема при прокрутке сообщений - постоянно там.

Получается, что сообщения листать нельзя?


--

--

Та-же самая ситуация и с прикреплением изображений: Если прикрепил изображение и не обновил страницу (F5) - через 20 секунд получаешь ошибку "403"

С клиентами также = прикрепляют изображение, и пропадают со связи на 6 часов, потому что не знают, что нужно обновить страницу, и видят "403"

 
Vitaly Muzichenko #:

Прошу исправить.

Это вечная проблема при прокрутке сообщений - постоянно там.

Получается, что сообщения листать нельзя?

Уже писал об этом

 
Vitaly Muzichenko #:

Прошу исправить.

Это вечная проблема при прокрутке сообщений - постоянно там.

Получается, что сообщения листать нельзя?


--

--

Та-же самая ситуация и с прикреплением изображений: Если прикрепил изображение и не обновил страницу (F5) - через 20 секунд получаешь ошибку "403"

С клиентами также = прикрепляют изображение, и пропадают со связи на 6 часов, потому что не знают, что нужно обновить страницу, и видят "403"

в любой момент по личному желанию могу лицезреть такую-же картину.

достаточно открыть яндекс-броузер..

каким-то неведомым образом сайт забанил отдельно-взятый броузер :-) Другие броузеры в той-же системе, или из других ОС (с виртуалок, с соседнего компа, даже упомянутый яндекс-броузер там) работают

вот один конкретный, которым обычно и пользуюсь, получает 403 от mql5.com

и ничего не помогает

