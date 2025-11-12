Как Вам новое оформление сайта? - страница 186
Видимо, если бы можно было иметь "многослойный" карман, то было бы удобней с ним работать, можно так переносить что нужно и формировать пост из нескольких компонентов кармана, а не одного как сейчас.
В идеале подходит такой вариант.
Нажав на другое "в карман" в том самом кармане будет то "другое". Значит, лишнего там нет, а есть только последнее. Где его искать - не знаю. Но надо ли...
Прочитав последующие сообщения, понял, что типа буфера ctrl+c. Я уже думал, тут где-то на форуме есть раздел с карманом, где могут храниться избранные записи. Просто с самого начала не в том направлении думал. Спасибо.
Вот так и живём, растащат всё по карманам, а потом сообщений на всех не хватает
Вопрос на форуме:
— Ребята, я вчера скачал из интернета файл, а он мне оказался не нужен. Как его закачать обратно?
Ответ:
— Вот из-за таких в интернете скоро ничего не останется.
Клипборд с историей, средствами ОС, и всё.
Да, конечно. Но тогда не получится такого здоровского оформления вставки, как из кармана.
Нужна функция "карманной истории" на форуме, но это навряд ли сделают.
А нельзя в редактируемый пост несколько раз подряд вставить то, что ложится в карман несколько раз подряд?
Нажал "В карман" - вставил в пост, нажал на другом нужном "В карман" - вставил в пост, и так, пока стек желаний не переполнится...
Я не пробовал. Но мало ли
Andrey Dik, 2025.01.26 07:01
Artyom Trishkin, 2025.01.26 07:59
можно, но если контент на разных страницах, то будет неудобно прыгать по вкладкам браузера.
Прошу исправить.
Это вечная проблема при прокрутке сообщений - постоянно там.
Получается, что сообщения листать нельзя?
--
--
Та-же самая ситуация и с прикреплением изображений: Если прикрепил изображение и не обновил страницу (F5) - через 20 секунд получаешь ошибку "403"
С клиентами также = прикрепляют изображение, и пропадают со связи на 6 часов, потому что не знают, что нужно обновить страницу, и видят "403"
Уже писал об этом
Vladislav Boyko, 2024.09.13 02:18
И обратите внимание, что скролинг обсуждения фриланс ордера приводит к HTTP error 403. Мне понадобилось 3 ip адреса, что бы найти сообщение в обсуждении ордера.
--
--
Та-же самая ситуация и с прикреплением изображений: Если прикрепил изображение и не обновил страницу (F5) - через 20 секунд получаешь ошибку "403"
С клиентами также = прикрепляют изображение, и пропадают со связи на 6 часов, потому что не знают, что нужно обновить страницу, и видят "403"
в любой момент по личному желанию могу лицезреть такую-же картину.
достаточно открыть яндекс-броузер..
каким-то неведомым образом сайт забанил отдельно-взятый броузер :-) Другие броузеры в той-же системе, или из других ОС (с виртуалок, с соседнего компа, даже упомянутый яндекс-броузер там) работают
вот один конкретный, которым обычно и пользуюсь, получает 403 от mql5.com
и ничего не помогает