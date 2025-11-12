Как Вам новое оформление сайта? - страница 185

Что то сломалось. Уже пол часа не отправляется на проверку индикатор.

Перед этим отправил на проверку и не дождавшись завершения, тоже очень долго ждал, я немного подредактировал  описание. И вот теперь даже отправить не получается.

Крутится крутилка и всё.


 

Еще в проверке новой версии вот так теперь отображаются старые версии


 
Aleksandr Slavskii #:

Крутится крутилка и всё.

Не знаю точно, что произошло. То ли разрабы чего поправили, то ли так совпало, но после того как я написал коммент там где проверяется код, всё  внезапно заработало.

 
При посещении любой страницы на Android, перелистывание в т. ч. Всегда выскакивает один и тот же банер вверху в добавок к внутреннему банеру, уже давно так
 

Вопрос. Если я нажал случайно на чьём-то комментарии "в карман". То где этот карман искать, чтобы удалить из него лишнее?)


 
Vitaliy Kuznetsov #:

Нажав на другое "в карман" в том самом кармане будет то "другое". Значит, лишнего там нет, а есть только последнее. Где его искать - не знаю. Но надо ли...

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Чтобы удалить из кармана, надо куда ни будь это вставить и эту вставку удалить. Больше в кармане ничего не будет. Сложней, чем предложил Артём, но ближе к решению вопроса. А лишнего там не бывает. Только последнее скопированное.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

По логике, это простое копирование. Находится только временно  в памяти. Какие у вас сложности?

 
Видимо, если бы можно было иметь "многослойный" карман, то было бы удобней с ним работать, можно так переносить что нужно и формировать пост из нескольких компонентов кармана, а не одного как сейчас.
 
Andrey Dik #:
Видимо, если бы можно было иметь "многослойный" карман, то было бы удобней с ним работать, можно так переносить что нужно и формировать пост из нескольких компонентов кармана, а не одного как сейчас.

Клипборд с историей, средствами ОС, и всё.

