Как Вам новое оформление сайта? - страница 185
Что то сломалось. Уже пол часа не отправляется на проверку индикатор.
Перед этим отправил на проверку и не дождавшись завершения, тоже очень долго ждал, я немного подредактировал описание. И вот теперь даже отправить не получается.
Крутится крутилка и всё.
Еще в проверке новой версии вот так теперь отображаются старые версии
Не знаю точно, что произошло. То ли разрабы чего поправили, то ли так совпало, но после того как я написал коммент там где проверяется код, всё внезапно заработало.
Вопрос. Если я нажал случайно на чьём-то комментарии "в карман". То где этот карман искать, чтобы удалить из него лишнее?)
Нажав на другое "в карман" в том самом кармане будет то "другое". Значит, лишнего там нет, а есть только последнее. Где его искать - не знаю. Но надо ли...
Чтобы удалить из кармана, надо куда ни будь это вставить и эту вставку удалить. Больше в кармане ничего не будет. Сложней, чем предложил Артём, но ближе к решению вопроса. А лишнего там не бывает. Только последнее скопированное.
По логике, это простое копирование. Находится только временно в памяти. Какие у вас сложности?
Видимо, если бы можно было иметь "многослойный" карман, то было бы удобней с ним работать, можно так переносить что нужно и формировать пост из нескольких компонентов кармана, а не одного как сейчас.
Клипборд с историей, средствами ОС, и всё.