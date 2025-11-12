Как Вам новое оформление сайта? - страница 104
Вот и чудненько. А теперь на заслуженный отдых
А уведомления о комментариях в ленте сделаете? Сейчас только шерстить ленту на наличие
А что, если добавил человека в друзья, то со своей стены его информацию убрать нельзя? Раньше нажимаешь на шестерёнку и отключаешь отображение чужой стены. А сейчас там появляется "Добавить в друзья" хотя заявка человеку уже отправлена.
У меня все работает -
зашел в свой профиль, увидел несколько товарищей просятся в друзья, ассептил их, потом перезагрузил страницу с профилем и зашел в ленту, увидел их посты у меня в ленте, и нажал чтобы убрать все его сообщения со своей ленты (если не нравится):
Надо заходить со своего профиля, тогда всё будет по старому.
(Куда ж его ещё добавлять, если заявка уже отправлена). В профиле друга есть кнопка написать сообщения (то есть он уже в друзьях наверно) хотя у меня счётчик друзей не увеличился. Но на стене у меня он уже есть.
Алгоритм такой - добавил в друзья, зашёл к себе на стену.
Надо ждать когда он согласится.
Если меня кто добавляет в друзья, то я должен тоже там что-то нажать, и иногда проходит день-два (так как я не жду друзей, а в профиль захожу не каждый день).
то есть, после подтверждения заявки я смогу отключить чужую стену?
Думаю, что да.
Но я всегда только подтверждал. То есть - я не делал никому запрос в друзья.
Я подтверждал, потом перезагружал страницу, и отключал чужие посты на моей стене.
Тогда это печально( По умолчанию чужая стена должна быть выключена