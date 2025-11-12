Как Вам новое оформление сайта? - страница 137

Alexey Viktorov #:

Я много лет пытался заблокировать навязчивую рекламу яндекс браузера и всё безуспешно. Но вот как и в большинстве случаев FireFox сами помогли от него отказаться. Сейчас уже не вспомню что переполнило чашу терпения, но я его безжалостно удалил и поставил яндекс… Как приятно я был удивлён и этой примочкой в том числе… Правда есть некоторые непривычные изменения. Но это преодолимо. Так вот клацнуть по закладке работает. И не только в начало страницы, а повторный клик возвращает взад, следующий в начало и опять взад… клацай пока не очумеешь…

В FireFox тоже работает. Я просто не так понял что имелось в виду под словом "закладка страницы". Я сюда щёлкал:


 

Что реально супер-плохо:

Открыт форум или статья, кто-то написал и ты этого не видишь, нужно постоянно подымать страницу вверх, чтобы увидеть значки

а должно быть так, панель зафиксировать


 

+ Поддерживаю решение Виталия, и меню навигации можно чуть покомпактнее реализовать

 
Об этом и говорили

а внизу это нумерация страниц темы. Если страница только одна, то её номера нет и попользоваться этим не получится.

 
Даже картинку показали куда надо кликать - в нумерацию страниц темы, а не на вкладку браузера.

 
Я видел, но это 

о другом.

Вот в этой теме попробуй повторить…
Да я понял, что это способ не для одностраничной темы ;)

 
И если докрутил до самого низу, а с середины страницы вверх……… 

 
Можно просто кнопки Home и End на клавиатуре.
 
Всем доброго утра и хорошего настроения!

В браузере FireFox для прокрутки с середины страницы (хотя можно и с любого места) вверх или вниз использую на клавиатуре соответствующие клавиши навигации.

С уважением, Владимир.

