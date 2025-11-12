Как Вам новое оформление сайта? - страница 137
Я много лет пытался заблокировать навязчивую рекламу яндекс браузера и всё безуспешно. Но вот как и в большинстве случаев FireFox сами помогли от него отказаться. Сейчас уже не вспомню что переполнило чашу терпения, но я его безжалостно удалил и поставил яндекс… Как приятно я был удивлён и этой примочкой в том числе… Правда есть некоторые непривычные изменения. Но это преодолимо. Так вот клацнуть по закладке работает. И не только в начало страницы, а повторный клик возвращает взад, следующий в начало и опять взад… клацай пока не очумеешь…
В FireFox тоже работает. Я просто не так понял что имелось в виду под словом "закладка страницы". Я сюда щёлкал:
Что реально супер-плохо:
Открыт форум или статья, кто-то написал и ты этого не видишь, нужно постоянно подымать страницу вверх, чтобы увидеть значки
а должно быть так, панель зафиксировать
+ Поддерживаю решение Виталия, и меню навигации можно чуть покомпактнее реализовать
Об этом и говорили
а внизу это нумерация страниц темы. Если страница только одна, то её номера нет и попользоваться этим не получится.
Я видел, но это
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
Uladzimir Izerski, 2022.06.12 08:19
Надо клацнуть мышкой по закладке страницы и будет начало страницы.
о другом.Вот в этой теме попробуй повторить…
о другом.Вот в этой теме попробуй повторить…
Да я понял, что это способ не для одностраничной темы ;)
И если докрутил до самого низу, а с середины страницы вверх………
Всем доброго утра и хорошего настроения!
В браузере FireFox для прокрутки с середины страницы (хотя можно и с любого места) вверх или вниз использую на клавиатуре соответствующие клавиши навигации.
С уважением, Владимир.