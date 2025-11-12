Как Вам новое оформление сайта? - страница 177
Никогда не узнают, если показывать 10 результатов, отфильтрованный по "ценности"
Да понятие "ценности" имхо субъективно.
+
@Voldemar я
Ожидалось что наиболее близкий логин будет вверху, но даже точного попадания нет (((
Точное написание - выдача пуста...
Почему выдало сигналы, а не профиль или продукты ?
Что ожидалось
Получение точного совпадения
При вводе доп символов получать профиль
вторым по списку получать продукты
третьим сигналы или фриланс
Сейчас поиск можно задать по колонке слева, а вот по платформе мт4 или мт5 нельзя. Зачастую это не удобно.
Хотелось бы дополнительные фильтры.
Подсказки по пользователям исправлены. Учитываются только заполненные профили и сортируются по рейтингу.
Разделения на МТ4 и МТ5 не будет.
Апгрейд поисковой строки еще не закончен.
самое главное работает
зачем в поиске стоит / разработчик левша и у него хоткеи на правой руке? кто правой рукой будет добираться в поиск, авторы сайта вообще понимают что такое минимализм и как он полезен в жизни людей
везде однажды наступает момент когда начинаешь изобретать то что не нужно
зачем в поиске стоит / разработчик левша и у него хоткеи на правой руке? кто правой рукой будет добираться в поиск, авторы сайта вообще понимают что такое минимализм и как он полезен в жизни людей
везде однажды наступает момент когда начинаешь изобретать то что не нужно
Это не хоткей, а одиночная клавиша /, отлично нажимаемая правой рукой.
Клавиша срабатывает без дополнительных модификаторов и находится прямо под пальцами правой руки.
Скорее всего, имелось в виду, что в правой руке мышка. А левой нажать на эту клавишу не удобно. Приходится отпускать мышь, жать на клавишу и опять брать мышь. Была бы левая клавиша, то этих лишних движений делать бы не приходилось.
UPD. Впрочем, попробовал. И левой рукой нормально нажимается клавиша без каких-либо неудобств.
прямо под пальцем, оставить мышку значит, а что левая рука должна в это время делать? которая обычно лежит на клавиатуре
затупил, придется и печатать же
все равно в минимализме надо сильно поработать