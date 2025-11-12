Как Вам новое оформление сайта? - страница 177

Vitaly Muzichenko #:

Никогда не узнают, если показывать 10 результатов, отфильтрованный по "ценности"

Да понятие "ценности" имхо субъективно.

 
Alexander Sevastyanov #:

Да понятие "ценности" имхо субъективно.

+

 

@Voldemar я

Ожидалось что наиболее близкий логин будет вверху, но даже точного попадания нет (((

Точное написание - выдача пуста...


Почему выдало сигналы, а не профиль или продукты  ?

Что ожидалось

Получение точного совпадения

При вводе доп символов  получать профиль

вторым по списку получать продукты

третьим сигналы или фриланс

 

01125

Сейчас поиск можно задать по колонке слева, а вот по платформе мт4 или мт5 нельзя. Зачастую это не удобно.

Хотелось бы дополнительные фильтры.

 

Подсказки по пользователям исправлены. Учитываются только заполненные профили и сортируются по рейтингу.

Разделения на МТ4 и МТ5 не будет.

Апгрейд поисковой строки еще не закончен.

 

самое главное работает


 

зачем в поиске стоит / разработчик левша и у него хоткеи на правой руке? кто правой рукой будет добираться в поиск, авторы сайта вообще понимают что такое минимализм и как он полезен в жизни людей

везде однажды наступает момент когда начинаешь изобретать то что не нужно

 
lynxntech #:

зачем в поиске стоит / разработчик левша и у него хоткеи на правой руке? кто правой рукой будет добираться в поиск, авторы сайта вообще понимают что такое минимализм и как он полезен в жизни людей

везде однажды наступает момент когда начинаешь изобретать то что не нужно

Это не хоткей, а одиночная клавиша /, отлично нажимаемая правой рукой.

Клавиша срабатывает без дополнительных модификаторов и находится прямо под пальцами правой руки.

 
MetaQuotes #:

Это не хоткей, а одиночная клавиша /, отлично нажимаемая правой рукой.

Клавиша срабатывает без дополнительных модификаторов и находится прямо под пальцами правой руки.

Скорее всего, имелось в виду, что в правой руке мышка. А левой нажать на эту клавишу не удобно. Приходится отпускать мышь, жать на клавишу и опять брать мышь. Была бы левая клавиша, то этих лишних движений делать бы не приходилось.

UPD. Впрочем, попробовал. И левой рукой нормально нажимается клавиша без каких-либо неудобств.

 
MetaQuotes #:

Это не хоткей, а одиночная клавиша /, отлично нажимаемая правой рукой.

Клавиша срабатывает без дополнительных модификаторов и находится прямо под пальцами правой руки.

прямо под пальцем, оставить мышку значит, а что левая рука должна в это время делать? которая обычно лежит на клавиатуре

затупил, придется и печатать же

все равно в минимализме надо сильно поработать

