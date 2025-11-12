Как Вам новое оформление сайта? - страница 51

Новый комментарий
 
 
 
Aleksey Rodionov:

Триалы тут урезанные версии или они по времени ограничены? Я просто не вдавался в подробности с триалом, даже не знаю как обстоят дела.


триала здесь нет и не будет. 

 
 
Aleksey Rodionov:
В смысле нет, только что смотрел продукт. Или Вы образно?


триал - это только для тестера. 

 
Vladislav Andruschenko:


триал - это только для тестера. 

ещё плюс авторы делают бесплатные полнофункциональные версии с разумными ограничениями как отдельный продукт. Или "лайт" версии где отсутствуют некоторые фичи полной версии (например без развесистого GUI)

Например (по крайней мере раньше можно было, модераторы пропускали) - советник ограниченный конкретным популярным символом. Когда (а это почти всегда так) оценить сову можно только убедившись в стабильной работе на реальном счёте месяц-два.

 
Maxim Kuznetsov:

ещё плюс авторы делают бесплатные полнофункциональные версии с разумными ограничениями как отдельный продукт. Или "лайт" версии где отсутствуют некоторые фичи полной версии (например без развесистого GUI)

Например (по крайней мере раньше можно было, модераторы пропускали) - советник ограниченный конкретным популярным символом. Когда (а это почти всегда так) оценить сову можно только убедившись в стабильной работе на реальном счёте месяц-два.


да и сейчас так делают. проблем нет. Авторы делают и демки, с триалами и возможностью работать на реалах. Все зависит от автора. 


но речь не об этом. 

 
Maxim Kuznetsov:

новое оформление сайта позволяет превратить любой диалог просто в перекличку :-)

Поражает тот факт, что на одни и те-же грабли наступают каждый раз, это уже необъяснимо. 

 
Dmitriy Karpushkin:
  • 59% Нравится
    (74)
  • 17% Не нравится
    (22)
  • 24% Непривычно
    (30)немного не привычно 
 
было бы неплохо добавить возможность комментировать отзывы покупателей.
1...444546474849505152535455565758...193
Новый комментарий