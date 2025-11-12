Как Вам новое оформление сайта? - страница 51
Триалы тут урезанные версии или они по времени ограничены? Я просто не вдавался в подробности с триалом, даже не знаю как обстоят дела.
триала здесь нет и не будет.
В смысле нет, только что смотрел продукт. Или Вы образно?
триал - это только для тестера.
ещё плюс авторы делают бесплатные полнофункциональные версии с разумными ограничениями как отдельный продукт. Или "лайт" версии где отсутствуют некоторые фичи полной версии (например без развесистого GUI)
Например (по крайней мере раньше можно было, модераторы пропускали) - советник ограниченный конкретным популярным символом. Когда (а это почти всегда так) оценить сову можно только убедившись в стабильной работе на реальном счёте месяц-два.
да и сейчас так делают. проблем нет. Авторы делают и демки, с триалами и возможностью работать на реалах. Все зависит от автора.
но речь не об этом.
новое оформление сайта позволяет превратить любой диалог просто в перекличку :-)
Поражает тот факт, что на одни и те-же грабли наступают каждый раз, это уже необъяснимо.