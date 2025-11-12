Как Вам новое оформление сайта? - страница 155

Aleksey Vyazmikin #:

В статьях этот вопрос решается нажатием на кнопку с принтером - "Версия для печати"

👍

 

На странице "сообщения", если страница увеличена и видны 3 полоски в правом верхнем углу, то нажатие на эти 3 полоски выводит пустую панель.


 
Nauris Zukas #:

Исправлено, спасибо!

 

До сих пор не исправили ширину в профиле.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Как Вам новое оформление сайта?

Aleksey Vyazmikin, 2024.02.04 04:13

Пропала боковая панель в собственном профиле, да и "друзья" ушли вниз

Браузер Opera разрешение экрана 1024на600, используется боковая панель браузера


 

Это правильно одобряю!


Можно как то статьи помечать прочитанными ?

 

Что за кегли в виде значка теперь?

Что это символизирует? Почему разноцветные?

 
Aleksey Vyazmikin #:

Оказывается, надо нажимать на стрелку вниз и тогда разворачивается меню боковой панели... нажал я случайно, вот решил поделится открытием.

 
Aleksey Vyazmikin #:
мде, во вкладках браузера увидел сейчас, чуть глаз не выпал)))

на первый взгляд с далека подумал там клоун с шарами??

прикольно,
 
Aleksey Vyazmikin #:

У меня сразу возникли ассоциации с боулингом. )))

 
lynxntech #:

мде, во вкладках браузера увидел сейчас, чуть глаз не выпал)))

на первый взгляд с далека подумал там клоун с шарами??

похоже на человечиков -- только желтый с длинной шеей почему-то -- есть такая "Баллада о короткой шее"


