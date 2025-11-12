Как Вам новое оформление сайта? - страница 155
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В статьях этот вопрос решается нажатием на кнопку с принтером - "Версия для печати"
👍
На странице "сообщения", если страница увеличена и видны 3 полоски в правом верхнем углу, то нажатие на эти 3 полоски выводит пустую панель.
На странице "сообщения", если страница увеличена и видны 3 полоски в правом верхнем углу, то нажатие на эти 3 полоски выводит пустую панель.
Исправлено, спасибо!
До сих пор не исправили ширину в профиле.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
Aleksey Vyazmikin, 2024.02.04 04:13
Пропала боковая панель в собственном профиле, да и "друзья" ушли вниз
Браузер Opera разрешение экрана 1024на600, используется боковая панель браузера
Это правильно одобряю!
Можно как то статьи помечать прочитанными ?
Что за кегли в виде значка теперь?
Что это символизирует? Почему разноцветные?
До сих пор не исправили ширину в профиле.
Оказывается, надо нажимать на стрелку вниз и тогда разворачивается меню боковой панели... нажал я случайно, вот решил поделится открытием.
Что за кегли в виде значка теперь?
мде, во вкладках браузера увидел сейчас, чуть глаз не выпал)))
на первый взгляд с далека подумал там клоун с шарами??
Что за кегли в виде значка теперь?
Что это символизирует? Почему разноцветные?
У меня сразу возникли ассоциации с боулингом. )))
мде, во вкладках браузера увидел сейчас, чуть глаз не выпал)))
на первый взгляд с далека подумал там клоун с шарами??
похоже на человечиков -- только желтый с длинной шеей почему-то -- есть такая "Баллада о короткой шее"