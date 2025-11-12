Как Вам новое оформление сайта? - страница 100
Не могу зайти на сайт с другого компьютера (ip-адреса)
Набираю пароль, имя - неверный пароль пишет.
Было бы отлично получить функционал моментальной прокрутки вверх при нажатии на свободную область под меню на своей странице. Актуально, когда долго листаешь ленту. Так реализовано во всех соц.сетях.
Почему то в ленте слетают значки пользователей.
Этот момент я поймал скриншотером после обновления страницы через F5
Буквально через мгновение:
Далее пролистав несколько сообщений, ниже уже отображаются лого пользователей.
Браузер Vivaldi, кэш чистил, адблокер выключал, изменений нет
Подскажите как написать личное сообщение пользователю. Нажимаю кнопку "Написать сообщение", мне выскакивает окно мол добавьте его в друзья. Но он у меня и так уже в друзьях, и что бы я не пытался сделать мне постоянно выскакивает окно добавьте в друзья, добавьте в друзья..
Добрый день.
Прикрепил файлы.
На первом скрине видно, что пользователь у меня в друзьях, но если я нажимаю отправить сообщение, то появляется уведомление как на втором скрине. Через вкладку сообщения то же самое.
С Ув.
Можно убрать дублирование ФИО в профиле. С новым дизайном там не к чему. Хотя может я и не прав.
происходит при нажатии на кнопку "Обновления в работах"
в разделе "Мои работы" появилось задание 2012 года
если его нажать - ошибка 500
Добавьте на странице профиля информацию о дате последнего визита пользователя на сайт.
это конфиденциальная информация, нельзя такое раскрывать