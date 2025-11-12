Как Вам новое оформление сайта? - страница 100

Не могу зайти на сайт с другого компьютера (ip-адреса)

Набираю пароль, имя - неверный пароль пишет.

 

Было бы отлично получить функционал моментальной прокрутки вверх при нажатии на свободную область под меню на своей странице. Актуально, когда долго листаешь ленту. Так реализовано во всех соц.сетях.

 

Почему то в ленте слетают значки пользователей.

Этот момент я поймал скриншотером после обновления страницы через F5



Буквально через мгновение:



Далее пролистав несколько сообщений, ниже уже отображаются лого пользователей.

Браузер Vivaldi, кэш чистил, адблокер выключал, изменений нет

 

Подскажите как написать личное сообщение пользователю. Нажимаю кнопку "Написать сообщение", мне выскакивает окно мол добавьте его в друзья. Но он у меня и так уже в друзьях,  и что бы я не пытался сделать мне постоянно выскакивает окно добавьте в друзья, добавьте в друзья.. 

 
Strannik82:

Подскажите как написать личное сообщение пользователю. Нажимаю кнопку "Написать сообщение", мне выскакивает окно мол добавьте его в друзья. Но он у меня и так уже в друзьях,  и что бы я не пытался сделать мне постоянно выскакивает окно добавьте в друзья, добавьте в друзья.. 

Уточните пожалуйста:

  • если пробовали через сайт MQL5.com - ,тип, название и билд браузера. Скриншот ошибки
  • если через мобильный терминал - модель и название мобильного устройства, тип и билд мобильного терминала. Скриншот ошибки
  • если через терминал для настольной версии Windows - тип и билд терминала. Скриншот ошибки.
 
Добрый день.

Прикрепил файлы.

На первом скрине видно, что пользователь у меня в друзьях, но если я нажимаю отправить сообщение, то появляется уведомление как на втором скрине. Через вкладку сообщения то же самое.

С Ув.

Файлы:
apjru_ec5cr8.jpg  358 kb
ak073_9cfrpd.jpg  345 kb
skkh.jpg  155 kb
 

Можно убрать дублирование ФИО в профиле. С новым дизайном там не к чему. Хотя может я и не прав.


 

происходит при нажатии на кнопку "Обновления в работах"


в разделе "Мои работы" появилось задание 2012 года
если его нажать - ошибка 500


 
Добавьте на странице профиля информацию о дате последнего визита пользователя на сайт.
 
Evgeniy Chumakov:
Добавьте на странице профиля информацию о дате последнего визита пользователя на сайт.

это конфиденциальная информация, нельзя такое раскрывать

