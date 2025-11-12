Как Вам новое оформление сайта? - страница 61
Хоть и было моё высказывание в качестве придирки, мне и так нравится, но очень приятно что не обошли стороной. БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Не нравится мне такими сообщениями как это, засерать, простите засорять форум, но на все просьбы ответ один... и тот отрицательный.
Попрошу ещё раз: Пожалуйста сделайте возможность поблагодарить автора сообщения. Совсем не обязательно и даже совсем не нужно, привязывать благодарности к рейтингу. Просто сухое "Спасибо" которое говорит о том, что видел, доволен и счастлив.
Пожалуйста, работаем для Вас :) Всё добавляется, не так это просто реализуется, лайки и дизлайки тоже будут.
Шутку оценили, но так как вы уже не первый раз говорите на форуме от лица администрации сайта, то вынужден вас забанить на месяц.
PS Уже не первый раз так шутите, так что без обид.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как Вам новое оформление сайта?
Alexey Viktorov, 2018.03.07 17:52
Ура... Внимание обратили и исправили.
Большое спасибо.
Товарищи разработчики!
Как-то Ренат говорил, что будет возможность прикреплять небольшие видео-ролики.
Так-ли это, будет эта возможность, и примерно когда?
Спасибо!
такой глюк обнаружил,:
когда в тексте выделяешь некоторый текст как цитату - при репосте цитаты вырезаются
например
быть или не быть вот в чём вопрос
глюк в маркете, писал об этом ранее:
когда список версий в маркете уже много - и внизу нажимаешь кнопку "Отправить на проверку"
то страница темнеет (нормально) но сообщение , где надо ставить галочки - вверху страницы, и скроллинг не работает.
Google Chrome
То же самое на мобильном телефоне.
Такой неприятный момент на смартфоне и форуме. Проблема с картинками.
Сейчас после долгого использования, вижу что не хватает закрытия изображений по повторному клику на изображение - это очень упростило-бы просмотр.
Мобильная версия.
Застыл банер о Metatrader 5 на смартфоне.
он всплыл - я его закрыл, и он остался висеть "наполовину"
:-)
