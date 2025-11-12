Введите в яндекс поиск "как изменить фавиконку чужого сайта".

Как Вам новое оформление сайта? - страница 160

Nikolai Semko #:
Старый логотип старперский, перегруженный, и уже абсолютно не вяжется с современными веяниями, где царит минимализм и лаконичность. 

Вот вы ерунду пишите -- какой минимализм и лаконичность в новом логотипе?

Поделитесь своим видением и пониманием -- что показывает новый логотип, чем он лучше и современней старого.

Или ваше понимание современного идёт в таком ключе:


 
Maxim Kuznetsov #:

кстати, кто-нибудь знает метод поменять эту иконку самому, на уровне браузера ?

В Opera, точность инструкция в инете, может и на другие хромобраузеры

 
Andrey F. Zelinsky #:

Не мелите чепухи. 
Как минимум новый логотив в раз 20 меньше весит в формате SVG, чем старый.
И я только сказал, что меня смутило в этом лого. 
Да, я бы такой лого не утвердил бы, хотя его можно допилить. Но я не Ренат. У него свое видение. Во всяком случае новый логотип лучше давно устаревшего старого и это нужно было делать.
Создать хороший минималистичный логотип - это очень сложная задача, в том числе математическая, т.к. надо учитывать золотое сечение. По себе знаю. У моей новой корпорации такая же проблема. 
Вспоминается история с трансформацией компанией GoldStar в LG. Там была более радикальная трансформация, ведь менялось еще и название. Все были в шоке и было много разговоров, то, думаю, это было оправдано.


 
lynxntech #:

В Opera, точность инструкция в инете, может и на другие хромобраузеры

Супер!!!

Получилось сделать в яндекс браузере.

Всё, теперь у меня нормальная иконка как раньше 😉

 
Aleksandr Slavskii #:

Александр, а можете дать краткую инструкцию по преображению иконки? Честно говоря, новая иконка вызывает у меня ассоциацию с кошачьей лапкой аккуратно наступившей в желтую краску.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Александр, а можете дать краткую инструкцию по преображению иконки? Честно говоря, по иконке у меня ассоциация с кошачьей лапкой аккуратно наступившей в желтую краску.

С уважением, Владимир.

Хотел написать в личку, но что то не получается. Видимо личные сообщения у вас закрыты.

Введите в яндекс поиск "как изменить фавиконку чужого сайта".

 

Лично мне минимализм в дизайне не нравится - это не информативно, а значит хуже чем избыток информации.

Похоже, что минимализм придумали дизайнеры, что бы успевать делать больше заказов...

 
Aleksandr Slavskii #:

Хотел написать в личку, но что то не получается. Видимо личные сообщения у вас закрыты.

Введите в яндекс поиск "как изменить фавиконку чужого сайта".

Вроде бы личные сообщения ни от кого не закрывал. Мне пишут и практически всё доходит. Сейчас сам Вам попробую написать.

С уважением, Владимир.

P.S. Попробовал отправить. От меня сообщение к Вам ушло без проблем. ))

 

Что-то мало похоже на минимализм =)



 
Nikolai Semko #:

Не мелите чепухи. 
Как минимум новый логотив в раз 20 меньше весит в формате SVG, чем старый.
И я только сказал, что меня смутило в этом лого. 
Да, я бы такой лого не утвердил бы, хотя его можно допилить. Но я не Ренат. У него свое видение. Во всяком случае новый логотип лучше давно устаревшего старого и это нужно было делать.
Создать хороший минималистичный логотип - это очень сложная задача, в том числе математическая, т.к. надо учитывать золотое сечение. По себе знаю. У моей новой корпорации такая же проблема. 
Вспоминается история с трансформацией компанией GoldStar в LG. Там была более радикальная трансформация, ведь менялось еще и название. Все были в шоке и было много разговоров, то, думаю, это было оправдано.


спецам по графике виднее -- раз такие сложности.

это как абстрактное искусство -- нужен тренированный глаз.

