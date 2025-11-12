Как Вам новое оформление сайта? - страница 141
Не выделяется в тот момент, когда происходит отправка сообщения. Если всё нормально, то это не увидеть, а если будет ошибка при отправке, то увидеть.
Если тормоз при отправке, то виснет вся страница и соответственно это не проблема сайта. Да, обидно написав много строк получить при отправке ошибку и потом набирать весь текст заново… Но увы…
Почти уверен, что дело именно в сайте, точней в реализации чатов, сам сайт не висит. Блокировка копирования сообщений - так же реализована программно.
Заново можно не набирать, если страницу не обновлять в браузере - там в панели разработчика можно включить shadow DOM, где видны все заполненные поля формы.
Кстати, про личные сообщения, часто бывает, что пишу то с одного компьютера, то с другого - раньше проблем не было - уходило все нормально, теперь же, как я понял, перед написанием сообщения надо обновить страницу, иначе чат просто зависает при отправке сообщения, к тому же сделали заморозку выделения текста, и что написал нельзя просто скопировать, когда уже понимаешь, что попал с этим багом.
Не нашел где включить, не там ищу возможно, хотя в элементе в коде текст можно найти.
Не нашел где включить, не там ищу возможно, хотя в элементе в коде текст можно найти.
Нужно щелкнуть на трех точках (справа, именно в той панели где Elements подчеркнуты), выбрать Settings, General, там будет чекбокс (среди кучи других). После этого в элементах появится весь текст из левого окна.
Включил все чекбоксы в элементс, не помогла, в хроме шестеренка рядом с тремя точками слева.
результат, просмотр код закрыл и вызвал заново.
Ну так вроде нужно было получить эффект в момент зависания - оно воспроизводится? У меня тоже бывало формы с текстом зависали: без shadow DOM свеже-набранное не отображается в Elements, но с ним появляется, как подстраховка, чтобы скопировать куда-нть.
Не воспроизвелось, зависаний не было. Сделайте плиз скрин, как должно быть в результате. У меня в хроме не хочет отображать контент страницы.
Ранее пользовался, когда копипаст на странице отключен, брал код страницы и копипастил оттуда) Лишнее от кода приходилось убирать вручную.
Не понял. Вы привели скрин, где элементы страницы видны, контент должен быть внутри. В чем проблема?