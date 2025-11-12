Как Вам новое оформление сайта? - страница 161
спецам по графике виднее -- раз такие сложности.
это как абстрактное искусство -- нужен тренированный глаз.
я вот например не могу на глаз взвесить SVG
но мне логотип НЕ НРАВИТСЯ. Будь он хоть в 100 раз легче. Будь владельцем бренда, я бы за такое бил в морду
дайте Лебедеву, обхохочетесь..
Если-бы это делал Лебедев, то ресурс пришлось-бы посещать только по супер-необходимости, чтобы не нарушилась психика.
--
Сейчас всё сделано изумительно!
Похоже новую иконку для сайта рисовал ИИ.
Мне вот алиса выдала такую иконку для этого сайта
Цветовое решение такое же.
Не исключаю, что алиса подсмотрела иконку сайта и скопипастила цветовое решение.
Виталий, не будите негатив… Я вот удивляюсь, почему не хватает догады сделать чтобы при прокрутке страницы эти менюшки оставались на месте. В таком случае какой в них интерес? Да никакого…
И второе, в виде пожелания, а вдруг прочтут и обратят внимание… Когда в теме есть не прочитанные сообщения, название темы выделено жирным и в конце имеется стрелка. При нажатии на стрелку открывается первое не прочитанное сообщение темы.
Так вот само пожелание заключается в том, что при нажатии на название темы выделенное жирным тоже открывалось бы первое не прочитанное сообщение, а не так как сейчас вообще самое первое сообщение темя…
Я вот удивляюсь, почему не хватает догады сделать чтобы при прокрутке страницы эти менюшки оставались на месте.
Не, этого не надо, это же не шапка таблицы, да и навигация по ним не столь часта, а на малом экране будет много места занимать.
Сейчас всё сделано изумительно!
Да, удобство несколько повысилось и более наглядно для новых посетителей.
Но занимает на один ярус больше по горизонтали.
Для тех, у кого монитор 27-32" и выше нормально, а у кого нетбук 11", место важно.
К вашему сведению, на англоязычном форуме ни одного поста касаемо иконки. Иконка в порядке, это с вами что-то не так.
Может это признак равнодушия?
Может это признак равнодушия?
Может это признак равнодушия?
К тому же там постов на порядок меньше чем в русскоязычной части.