Как Вам новое оформление сайта? - страница 180
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Заработала вставка MP4/WebM видео файлов:
И еще расширили количество поддерживаемых видео-сервисов:
Еще бы Rutube, ибо Youtube в России отключили со стороны самого сервиса. Прогнулись окончательно под санкции...
Еще бы Rutube, ибо Youtube в России отключили со стороны самого сервиса. Прогнулись окончательно под санкции...
Откуда такая информация, было официально заявлено об этом гуглом?
Откуда такая информация, было официально заявлено об этом гуглом?
На Набре есть статья с разбором ситуации и решением ее от программиста. А не журналиста ))
Мне кажется, что треть отзывов со всех продуктов больше не идут в общий зачёт.
Слишком большое число. Что-то произошло.
Пожалуйста, добавьте возможность загрузки видеофайлов в обсуждение фриланс ордера. Как по мне, там эта возможность будет более востребована, чем на форуме.
И обратите внимание, что скролинг обсуждения фриланс ордера приводит к HTTP error 403. Мне понадобилось 3 ip адреса, что бы найти сообщение в обсуждении ордера.
И у вас верстка на главной странице поплыла немного (видео прикрепил) [Google Chrome Version 128.0.6613.137 (Official Build) (64-bit)]
И у вас верстка на главной странице поплыла немного
Выглядит как будто не совсем так было задумано
Как я понимаю, данный сайт написан на C#(.NET Core).
Но не понимаю, почему страницы автоматически не обновляются, т.е. не используется WebSockets (SignalR в данной реализации)
Даже на форуме, где это просто жизненно необходимо, приходится перегружать каждый раз страницы вручную.
Я понимаю, конечно, что это потребует больше ресурсов, так как сервер должен поддерживать множество открытых соединений одновременно, и придется раскошелиться на Azure, но, черт возьми, это ж надо делать!
PS
Для высоконагруженных серверных систем C# далеко не лучшее решение. Если перейти на C++, то ресурсозатратность серверного обслуживания уменьшится в несколько раз (думаю в 2–4 раза).
Лучше бы, конечно, использовать Rust, но это не для команды MQ.
Понятное дело, что сайт MQ переписывать не будет на другой язык. Короче - C# - вредная привычка для Веб разработки, когда речь идет о сайте с высокой нагрузкой.
Но не понимаю, почему страницы автоматически не обновляются
Это ещё зачем? Мне такое не надо.
Это ещё зачем? Мне такое не надо.
Да это просто мегаудобно, когда смотришь на страницу и видишь как появляются новые сообщения, как они редактируются, что страница всегда в актуальном состоянии. Когда сам набираешь сообщения, видно в реальном времени, что появились уже новые комменты, которые можно уже учесть в текущем сообщении.
Более того, каждый раз когда я обновляю вручную страницу, закачивается снова 1-2 Мб данных, когда при WebSockets закачивались бы только килобайты
закачивается снова 1-2 Мб данных
Не похоже - слишком быстро обновляется, за что мне очень нравится этот портал по сравнению с новыми навороченными тормозами.
видно в реальном времени
У всех может быть разное восприятие, поэтому "удобно" для разных людей разное. Я не люблю чрезмерную анимацию и мерцание, сообщение будут так выглядеть, как я понял - слишком утомительно.
К тому же, я пользуюсь разными ПК и могу сейчас достаточно легко следить за разными ветками, понимая, что читал, а что нет, когда всё будет обновляться и ты не за ПК, а он работает, то ничего не отследишь же. Особенно, когда десятки вкладок открыто...