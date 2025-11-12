Как Вам новое оформление сайта? - страница 180

Заработала вставка MP4/WebM видео файлов:

И еще расширили количество поддерживаемых видео-сервисов:


Еще бы Rutube, ибо Youtube в России отключили со стороны самого сервиса. Прогнулись окончательно под санкции...

 
Alexey Volchanskiy #:

Откуда такая информация, было официально заявлено об этом гуглом?

 
Aleksey Vyazmikin #:

На Набре есть статья с разбором ситуации и решением ее от программиста. А не журналиста ))

 

Мне кажется, что треть отзывов со всех продуктов больше не идут в общий зачёт.

Слишком большое число. Что-то произошло.

 

Пожалуйста, добавьте возможность загрузки видеофайлов в обсуждение фриланс ордера. Как по мне, там эта возможность будет более востребована, чем на форуме.

И обратите внимание, что скролинг обсуждения фриланс ордера приводит к  HTTP error 403. Мне понадобилось 3 ip адреса, что бы найти сообщение в обсуждении ордера.

И у вас верстка на главной странице поплыла немного (видео прикрепил) [Google Chrome Version 128.0.6613.137 (Official Build) (64-bit)]

Vladislav Boyko #:
Выглядит как будто не совсем так было задумано



 

Как я понимаю, данный сайт написан на  C#(.NET Core).
Но не понимаю, почему страницы автоматически не обновляются, т.е. не используется  WebSockets (SignalR в данной реализации)
Даже на форуме, где это просто жизненно необходимо, приходится перегружать каждый раз страницы вручную. 
Я понимаю, конечно, что это потребует больше ресурсов, так как сервер должен поддерживать множество открытых соединений одновременно, и придется раскошелиться на Azure, но, черт возьми, это ж надо делать! 

PS
Для высоконагруженных серверных систем C# далеко не лучшее решение. Если перейти на C++, то ресурсозатратность серверного обслуживания уменьшится в несколько раз (думаю в 2–4  раза).
Лучше бы, конечно, использовать Rust, но это не для команды MQ. 
Понятное дело, что сайт MQ переписывать не будет на другой язык. Короче - C# - вредная привычка для Веб разработки, когда речь идет о сайте с высокой нагрузкой.

 
Nikolai Semko #:
Это ещё зачем? Мне такое не надо.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Да это просто мегаудобно, когда смотришь на страницу и видишь как появляются новые сообщения, как они редактируются, что страница всегда в актуальном состоянии. Когда сам набираешь сообщения, видно в реальном времени, что появились уже новые комменты, которые можно уже учесть в текущем сообщении. 
Более того, каждый раз когда я обновляю вручную страницу, закачивается снова 1-2 Мб данных, когда при  WebSockets закачивались бы только килобайты

 
Nikolai Semko #:
Не похоже - слишком быстро обновляется, за что мне очень нравится этот портал по сравнению с новыми навороченными тормозами.

Nikolai Semko #:
У всех может быть разное восприятие, поэтому "удобно" для разных людей разное. Я не люблю чрезмерную анимацию и мерцание, сообщение будут так выглядеть, как я понял - слишком утомительно.

К тому же, я пользуюсь разными ПК и могу сейчас достаточно легко следить за разными ветками, понимая, что читал, а что нет, когда всё будет обновляться и ты не за ПК, а он работает, то ничего не отследишь же. Особенно, когда десятки вкладок открыто...

