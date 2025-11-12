Как Вам новое оформление сайта? - страница 126
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, действительно 9 числа последнее, а на 8-го
Смените почту на gmail или outlook.
Смените почту на gmail или outlook.
Ещё варианты?
Почтовый ящик, номер телефона и жена - просто так не меняются. Вы это должны понимать.
Ещё варианты?
Почтовый ящик, номер телефона и жена - просто так не меняются. Вы это должны понимать.
Смените почту на качественный сервис.
Смените почту на качественный сервис.
ukr.net такой-же качественный сервис, как и все остальные. По какому критерию вы его считаете не качественным, что этот почтовик имеет в названии укр?
Письма ходили постоянно более 10 лет, от других отправителей так-же продолжают ходить без проблем. Получаю более десятка писем в день.
Проблемы на стороне mql5, пока не было обнов - было всё прекрасно.
Прошу администрацию сайта дать ответ и не оставить без внимания:
Если что, сообщения не приходят с маркета на сайт с вчерашнего дня.
Ну что, уже приходят сообщения?
Ну что, уже приходят сообщения?
Подсветите заполненные и пустые описания разным цветом.
Подсветите заполненные и пустые описания разным цветом.
Один символ и заполнено? Лучше добавить кол-во использованных символов справа цифрами.
Один символ и заполнено? Лучше добавить кол-во использованных символов справа цифрами.