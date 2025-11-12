Как Вам новое оформление сайта? - страница 126

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:

Да, действительно 9 числа последнее, а на 8-го


Смените почту на gmail или outlook.

 
Vladimir Karputov #:

Смените почту на gmail или outlook.

Ещё варианты?

Почтовый ящик, номер телефона и жена - просто так не меняются. Вы это должны понимать.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ещё варианты?

Почтовый ящик, номер телефона и жена - просто так не меняются. Вы это должны понимать.

Смените почту на качественный сервис. 

 
Vladimir Karputov #:

Смените почту на качественный сервис. 

ukr.net такой-же качественный сервис, как и все остальные. По какому критерию вы его считаете не качественным, что этот почтовик имеет в названии укр?

Письма ходили постоянно более 10 лет, от других отправителей так-же продолжают ходить без проблем. Получаю более десятка писем в день.

Проблемы на стороне mql5, пока не было обнов - было всё прекрасно.

 

Прошу администрацию сайта дать ответ и не оставить без внимания:

 

 
Vladislav Andruschenko #:
Если что, сообщения не приходят с маркета на сайт с вчерашнего дня. 
На телефон приходят сообщения. На сайт нет. 

Ну что, уже приходят сообщения?

 
Vitaly Muzichenko #:

Ну что, уже приходят сообщения?

Да последние пришли. 
Опять же, через раз. 
Мне кажется это больше сайт тормозит, т.е. просто не подгружает их... 

 


Подсветите заполненные и пустые описания разным цветом.
 
Evgeniy Chumakov #:


Подсветите заполненные и пустые описания разным цветом.

Один символ и заполнено? Лучше добавить кол-во использованных символов справа цифрами.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Один символ и заполнено? Лучше добавить кол-во использованных символов справа цифрами.

Плюсую 
1...119120121122123124125126127128129130131132133...193
Новый комментарий