Alexey Viktorov #:
А можно вас спросить? Вы на сайте только строку меню смотрите? Не читаете, не пишете, а только открыли и наслаждаетесь как вам неприятно смотреть на окно поиска?

Сейчас как не хватает куска меню - вырезано с фона меню за счёт белого цвета, это сильно отвлекает

P.S. Но сам поиск сейчас работает отменно


 
Vitaly Muzichenko #:

Сейчас как не хватает куска меню - вырезано с фона меню за счёт белого цвета, это сильно отвлекает

P.S. Но сам поиск сейчас работает отменно


Как оно отвлекает? Если читать сообщения или писать, то строку меню вообще не видно…

А когда будут ещё сообщения в теме, то вообще замучаешься крутить колесо пока увидишь ненавистный поиск…

А куда делась реклама в верхней части страницы?
 
Alexey Viktorov #:

А когда будут ещё сообщения в теме, то вообще замучаешься крутить колесо пока увидишь ненавистный поиск…

нажимаешь "/" и попадаешь в "Поиск" с любого места страницы -- т.е. "Поиск" сейчас искать не надо -- он сам находится

 
Andrey F. Zelinsky #:

нажимаешь "/" и попадаешь в "Поиск" с любого места страницы -- т.е. "Поиск" сейчас искать не надо -- он сам находится

У нас диалог не об этом…

Вопрос к дизайнеру сайта: можете перенести это выделяющееся по цвету поле поиска на строку ниже и поставить поле поиска сразу после Вебтерминала? По цветовой гамме не будет так сильно бросаться в глаза. На его место лучше бы поставить Статьи и CodeBase  (или Календарь с Вебтерминалом).

А за функционал Вам большое спасибо! Действительно стало очень удобно.

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Вопрос к дизайнеру сайта: можете перенести это выделяющееся по цвету поле поиска на строку ниже и поставить поле поиска сразу после Вебтерминала? По цветовой гамме не будет так сильно бросаться в глаза.

А за функционал Вам большое спасибо! Действительно стало очень удобно.

С уважением, Владимир.

на мой взгляд вот так логично...

"поиск" под профилем (там где и так менюшки где-что смотреть, куда перейти)

а слово "скачать" непосредственно около логотипа а не в ином краю экрана

 
Maxim Kuznetsov #:

на мой взгляд вот так логично...

"поиск" под профилем (там где и так менюшки где-что смотреть, куда перейти)

а слово "скачать" непосредственно около логотипа а не в ином краю экрана

Максим, в принципе согласен. В предыдущем своём сообщении ещё добавил, чтобы перенесли Статьи и CodeBase (или Календарь с Вебтерминалом) на верхнюю синюю строчку,  тогда бы и место для ссылки на скачивание освободилось.

С уважением, Владимир.

 
Alexey Viktorov #:

Как оно отвлекает? Если читать сообщения или писать, то строку меню вообще не видно…

А когда будут ещё сообщения в теме, то вообще замучаешься крутить колесо пока увидишь ненавистный поиск…

А куда делась реклама в верхней части страницы?

При открытии страницы это сразу бросается в глаза - слишком белое на фоне синей шапки, и делит её пополам. Ну реально, разве Вы этого не видите?

Хотя, если работаете в светлой комнате, то может этого контраста и не видно

 

На сайт приходит около 250к уникальных пользователей каждый день, которые имеют проблемы как с поиском, так и с пониманием, что делать дальше.

Поиск мы  будем дальше расширять, подстраивая под каждого пользователя, особенно зарегистрированного.

Фактически это будет командная навигационная строка, а не банальный поиск.

Через пару недель для вас она станет родной и вы перестанете ее замечать - такова психология реакции на изменения.

