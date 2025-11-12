Как Вам новое оформление сайта? - страница 172
А можно вас спросить? Вы на сайте только строку меню смотрите? Не читаете, не пишете, а только открыли и наслаждаетесь как вам неприятно смотреть на окно поиска?
Сейчас как не хватает куска меню - вырезано с фона меню за счёт белого цвета, это сильно отвлекает
P.S. Но сам поиск сейчас работает отменно
Как оно отвлекает? Если читать сообщения или писать, то строку меню вообще не видно…
А когда будут ещё сообщения в теме, то вообще замучаешься крутить колесо пока увидишь ненавистный поиск…А куда делась реклама в верхней части страницы?
А когда будут ещё сообщения в теме, то вообще замучаешься крутить колесо пока увидишь ненавистный поиск…
нажимаешь "/" и попадаешь в "Поиск" с любого места страницы -- т.е. "Поиск" сейчас искать не надо -- он сам находится
У нас диалог не об этом…
Как Вам новое оформление сайта?
Alexey Viktorov, 2024.06.06 14:15А можно вас спросить? Вы на сайте только строку меню смотрите? Не читаете, не пишете, а только открыли и наслаждаетесь как вам неприятно смотреть на окно поиска?
У нас диалог не об этом…
ах, об этом: "Нравится -- не нравится, терпи, моя красавица".
Вопрос к дизайнеру сайта: можете перенести это выделяющееся по цвету поле поиска на строку ниже и поставить поле поиска сразу после Вебтерминала? По цветовой гамме не будет так сильно бросаться в глаза. На его место лучше бы поставить Статьи и CodeBase (или Календарь с Вебтерминалом).
А за функционал Вам большое спасибо! Действительно стало очень удобно.
С уважением, Владимир.
на мой взгляд вот так логично...
"поиск" под профилем (там где и так менюшки где-что смотреть, куда перейти)
а слово "скачать" непосредственно около логотипа а не в ином краю экрана
Максим, в принципе согласен. В предыдущем своём сообщении ещё добавил, чтобы перенесли Статьи и CodeBase (или Календарь с Вебтерминалом) на верхнюю синюю строчку, тогда бы и место для ссылки на скачивание освободилось.
С уважением, Владимир.
При открытии страницы это сразу бросается в глаза - слишком белое на фоне синей шапки, и делит её пополам. Ну реально, разве Вы этого не видите?
Хотя, если работаете в светлой комнате, то может этого контраста и не видно
На сайт приходит около 250к уникальных пользователей каждый день, которые имеют проблемы как с поиском, так и с пониманием, что делать дальше.
Поиск мы будем дальше расширять, подстраивая под каждого пользователя, особенно зарегистрированного.
Фактически это будет командная навигационная строка, а не банальный поиск.
Через пару недель для вас она станет родной и вы перестанете ее замечать - такова психология реакции на изменения.