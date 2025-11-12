Как Вам новое оформление сайта? - страница 60
Посмотрите как сделали просмотр снимков прикреплённых файлом.Жаль что не убирается по клавише Esc
Мне очень нравится, Я вообще люблю такие окна в плане юзабилити.
Убирается щелчком мыши за пределами окна изображения.
Подтверждаю, просто клик по за пределами окна и всё убрано.
Да и в крестик попасть не составляет труда. Это уж просто ... Как у Л. Филатова
....
Не забудь Швейцарский сыр, тот который весь из дыр.
Пусть лежит, на всякий случай. Специально, для придир.
....
Не смог удержаться)
Ну никак не нарадуюсь изображениями в всплывающем окне. Это просто супер-офигенно.
Спасибо MQ за дополнение функционала!
Такое впечатление что окно в окне только на этом сайте и клик за пределами окна не убирает окно) в ютубе на ПК тоже окно в окне будет c апреля, как на андроиде давно и на винде тоже будет истерика ? :)))
Сделаем
Хоть и было моё высказывание в качестве придирки, мне и так нравится, но очень приятно что не обошли стороной. БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Не нравится мне такими сообщениями как это, засерать, простите засорять форум, но на все просьбы ответ один... и тот отрицательный.
Попрошу ещё раз: Пожалуйста сделайте возможность поблагодарить автора сообщения. Совсем не обязательно и даже совсем не нужно, привязывать благодарности к рейтингу. Просто сухое "Спасибо" которое говорит о том, что видел, доволен и счастлив.