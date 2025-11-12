Как Вам новое оформление сайта? - страница 78

Igor Makanu:

в Google Chrome Версия 87.0.4280.88 (Официальная сборка), (64 бит)

тоже самое

Вроде как логику последнего сообщения, чье последнее, та и фотка, но счас на оборот работает, фотка предпоследнего сообщения и если честно не нужно это. Фотка должна быть собеседника.

 
У нас в профилях, в "контактах" целая линейка, которую можно заполнить своими данными. Очень полезная штука. Но там есть ICQ, кто её использует в настоящее время? Предлагаю старую ICQ заменить на Telegram, куда более актуальное средство связи
 

А что случилось с фрилансом? Куда-то пропала персональная заявка по которой даже не заключили соглашение.

Вроде пишет, что новых две, а в списке только одна, а персональной нету, хотя активность есть. Последнее общение сегодня. Печалька. Пойду искать.

 

сделайте во вкладке мои продукты место продукта в маркете при сортировке по умолчанию, дело 5 минут но будет очень полезно, ну и еще полезно будет предыдущее место в скобочках или стрелочкой, чтобы понять куда он летит


 
Напишите в Сервисдеск,  проверим. Сообщите там, пожалуйста, кто ставил персональную работу, когда.

 
Вчера сообщали о этой проблеме:

Похоже, что заказчик её удалил

 
И в удалённой заявке мы можем продолжать общаться?

Может она попала в архив по прошествии какого-то срока неактивности? Заказчик был в командировке, как он объяснил мне своё отсутствие.

ps; В СД сказали что работа в архиве. Значит действительно можно общаться в заявке из архива.

 

Добрый день, а как получить ссылку на группу публичную, которая создана на сайте ?

 
Я не могу зайти в чат по обсуждению работы с телефона. Когда в него переходишь, появляется пустое окно. С компа нормально.
Захожу через хром на андроиде проблема уже неделю или больше.
