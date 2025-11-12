Как Вам новое оформление сайта? - страница 78
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в Google Chrome Версия 87.0.4280.88 (Официальная сборка), (64 бит)
тоже самое
Вроде как логику последнего сообщения, чье последнее, та и фотка, но счас на оборот работает, фотка предпоследнего сообщения и если честно не нужно это. Фотка должна быть собеседника.
А что случилось с фрилансом? Куда-то пропала персональная заявка по которой даже не заключили соглашение.
Вроде пишет, что новых две, а в списке только одна, а персональной нету, хотя активность есть. Последнее общение сегодня. Печалька. Пойду искать.
сделайте во вкладке мои продукты место продукта в маркете при сортировке по умолчанию, дело 5 минут но будет очень полезно, ну и еще полезно будет предыдущее место в скобочках или стрелочкой, чтобы понять куда он летит
А что случилось с фрилансом? Куда-то пропала персональная заявка по которой даже не заключили соглашение.
Вроде пишет, что новых две, а в списке только одна, а персональной нету, хотя активность есть. Последнее общение сегодня. Печалька. Пойду искать.
Напишите в Сервисдеск, проверим. Сообщите там, пожалуйста, кто ставил персональную работу, когда.
Напишите в Сервисдеск, проверим. Сообщите там, пожалуйста, кто ставил персональную работу, когда.
Вчера сообщали о этой проблеме:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дизайн Фриланса полностью обновлен!
Aleksey Mavrin, 2020.12.09 19:15
Добрый день!
Снова не могу ответить на персональный заказ.
Кол-во работ сейчас 6, значит точно не из-за кол-ва, вы говорили больше 7-ми не даёт.
Только вчера ответил и принял новую 7-ю, сегодня закрылась другая, итого снова 6.
В чём теперь может быть дело? Помогите пожалуйста.
А что случилось с фрилансом? Куда-то пропала персональная заявка по которой даже не заключили соглашение.
Вроде пишет, что новых две, а в списке только одна, а персональной нету, хотя активность есть. Последнее общение сегодня. Печалька. Пойду искать.
Похоже, что заказчик её удалил
Похоже, что заказчик её удалил
И в удалённой заявке мы можем продолжать общаться?
Может она попала в архив по прошествии какого-то срока неактивности? Заказчик был в командировке, как он объяснил мне своё отсутствие.
ps; В СД сказали что работа в архиве. Значит действительно можно общаться в заявке из архива.
Добрый день, а как получить ссылку на группу публичную, которая создана на сайте ?