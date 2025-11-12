Как Вам новое оформление сайта? - страница 82

При написании сообщений в личке после нажатия на контрл + ентер курсор исчезает из поля ввода

Приходиться снова мышкой кликать в поле ввода текста

 
Недоступна собственная личка.
 

Vladislav Andruschenko:
Очень неудобно стало пользоваться лс с телефона. Кнопка отправить не появляется. Надо делать перевод строки и только тогда появляется 30 % зелёной кнопки. 

Плюс в сообщениях перестала показываться дата прошлых сообщений. 


пофиксили, спасибо. 

 
Невозможно зайти в обсуждение продукта с телефона, пробовал разные телефоны и разные браслеты. Проблема появилась утром. С компьютера все нормально. 

Ps если нажать версия для пк, то все ок, в мобильной версии вкладки в продукте не раскрываются. 
 
Опять движок на живую обновляете. Что-то многие кнопки стали неактивны в Firefox 84.0.2 (64-битный)
В Опере все пошло )))
 
Konstantin Nikitin:
Опять движок на живую обновляете. Что-то многие кнопки стали неактивны в Firefox 84.0.2 (64-битный)
В Опере все пошло )))
В Опере все пошло )))

Вы очень нам поможете, если укажете, что именно у вас не работает

 
Marsel:

Вы очень нам поможете, если укажете, что именно у вас не работает

В Farefox довольно многое. И кстати стал грешить на кеш, так почистил его, не помогло. Перечислять устану. Могу конечно накидать скринов. Из последних что заметил.
      Ни в какую вкладку кнопки не активны

Хотя тут-же в опере все нормально отображается.

P.S. А движок я смотрю на самом деле поменяли. Сейчас редактировал сообщения и увидал небольшую внесенную разницу.
Если свяжетесь со мной. То могу дать подключение к рабочему столу и покажу наглядно.

P.S. Неожиданно все поправилось. Вполне вероятно что проблема лисы была. С отработкой javascript. Как заметил все проблемы были в некотором их игнорировании.
 

После обновления сайта сегодня днем отвалились личные сообщения, пишет:

WebSocket connection to 'wss://msg1.mql5.com/' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Может, что-то изменили в DNS, от меня трейс к этому домену не проходит. Посмотрел трейсы из мира - тоже не проходят.

PS. Починили в 16:55.

 

Когда вкладываешь файлы во фрилансе, в отображении задваивается вложение. После обновления странички становится нормально.

FireFox 84.0.2 (64-bit). Но это уже давно тянется.


