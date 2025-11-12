Как Вам новое оформление сайта? - страница 82
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При написании сообщений в личке после нажатия на контрл + ентер курсор исчезает из поля ввода
Приходиться снова мышкой кликать в поле ввода текста
.
Очень неудобно стало пользоваться лс с телефона. Кнопка отправить не появляется. Надо делать перевод строки и только тогда появляется 30 % зелёной кнопки.
пофиксили, спасибо.
В Опере все пошло )))
Опять движок на живую обновляете. Что-то многие кнопки стали неактивны в Firefox 84.0.2 (64-битный)
В Опере все пошло )))
Вы очень нам поможете, если укажете, что именно у вас не работает
Вы очень нам поможете, если укажете, что именно у вас не работает
В Farefox довольно многое. И кстати стал грешить на кеш, так почистил его, не помогло. Перечислять устану. Могу конечно накидать скринов. Из последних что заметил.
Хотя тут-же в опере все нормально отображается.
P.S. А движок я смотрю на самом деле поменяли. Сейчас редактировал сообщения и увидал небольшую внесенную разницу.P.S. Неожиданно все поправилось. Вполне вероятно что проблема лисы была. С отработкой javascript. Как заметил все проблемы были в некотором их игнорировании.
Если свяжетесь со мной. То могу дать подключение к рабочему столу и покажу наглядно.
После обновления сайта сегодня днем отвалились личные сообщения, пишет:
Может, что-то изменили в DNS, от меня трейс к этому домену не проходит. Посмотрел трейсы из мира - тоже не проходят.
PS. Починили в 16:55.
Когда вкладываешь файлы во фрилансе, в отображении задваивается вложение. После обновления странички становится нормально.
FireFox 84.0.2 (64-bit). Но это уже давно тянется.