Как Вам новое оформление сайта? - страница 4
тоже подчёркивание не заметил -- такое цветовое решение придумали -- что наличие подчёркивания или его отсутствие -- это просто несущественно.
с появлением нового дизайна почему-то вспомнились слова известной украинской политиканши: "Всё пропало"
Со смартфона теперь фиг чё разберёшь. Если не авторизован, то войти не удаётся - нет "Войти".
Мало того, если авторизован, то ширина видимого поля равна ширине горизонтального расположения девайса. Прокрутка по горизонтали высвечивает белое пустое поле, только менюшка проглядывает жёлтым на белом. А в личке код вообще не прочесть.
Смартфон -- это ерунда по сравнению с тем что предстоит:
Внутри профиля тоже все переделывать будем, заново переосмысливая.
Задачку про боксёра? :)))
ну вот, вроде наладилось, менюшки с мобылы нормально
Ну, меню стало хорошо.
А вот если попытаться просмотреть меню, которое выпадает, если по роже своей шмякнуть, то оно появляется на секундочку, но выбрать уже ничего нельзя - переходим в профиль.
В личке в сообщениях не оптимально занято пространство - зачем список друзей, и просящихся туда, занимают и так ограниченное пространство экрана?
Ещё вот что:
Есть новое в личке, в избранном. На компе сиё видно:
Идём сразу в мобилу, там - пусто об этом:
...
Есть новое в личке, в избранном. На компе сиё видно:...