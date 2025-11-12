Как Вам новое оформление сайта? - страница 4

abolk:

тоже подчёркивание не заметил -- такое цветовое решение придумали -- что наличие подчёркивания или его отсутствие -- это просто несущественно.

с появлением нового дизайна почему-то вспомнились слова известной украинской политиканши: "Всё пропало" 

Со смартфона теперь фиг чё разберёшь. Если не авторизован, то войти не удаётся - нет "Войти".

Мало того, если авторизован, то ширина видимого поля равна ширине горизонтального расположения девайса. Прокрутка по горизонтали высвечивает белое пустое поле, только менюшка проглядывает жёлтым на белом. А в личке код вообще не прочесть.

 
artmedia70:

Смартфон -- это ерунда по сравнению с тем что предстоит:

Renat:
Внутри профиля тоже все переделывать будем, заново переосмысливая.
 
abolk:

Задачку про боксёра? :)))
ну вот, вроде наладилось, менюшки с мобылы нормально
 
artmedia70:
там все три эпизода подходят -- "задачка" просто подытоживает
 
IvanIvanov:
ну вот, вроде наладилось, менюшки с мобылы нормально

Ну, меню стало хорошо.


А вот если попытаться просмотреть меню, которое выпадает, если по роже своей шмякнуть, то оно появляется на секундочку, но выбрать уже ничего нельзя - переходим в профиль.

В личке в сообщениях не оптимально занято пространство - зачем список друзей, и просящихся туда, занимают и так ограниченное пространство экрана?


 

Ещё вот что:

Есть новое в личке, в избранном. На компе сиё видно:


Идём сразу в мобилу, там - пусто об этом:


 
artmedia70:

Есть новое в личке, в избранном. На компе сиё видно:

У меня не всегда, то потухнет, то погаснет появится (под FF)
 
Есть предложение для комфорта вынести вкладку Форум вверх на главный меню бар. Кликать в два раза больше в лом и не только...
 
значок "звездочка" избранных тем неинформативен
