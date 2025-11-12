Как Вам новое оформление сайта? - страница 182

Stanislav Korotky #:

Что за приложение для браузера предлагает установить сайт? Что оно содержит и позволяет делать? Чем отличается от сайта? Была ли про это новость?


Это я не знаю.
Я думаю, что это то, где мы сейчас (этот интернет портал).
 
Sergey Golubev #:

Какой смысл предлагать "устанавливать" то, что и так уже есть?

 
Stanislav Korotky #:

не знаю ... у меня такого нет (смотрел разные браузеры, логинился и отлогинивался - такого нет).
 
Sergey Golubev #:
У меня оно предлагается только когда я залогинен. В приватном окне сайт ничего не предлагает установить.

Я ради интереса поискал в chromewebstore - так там нет такого приложения.

Ждемс инфы от MQ.

 
Sergey Golubev #:
Это видно только на главной странице сайта или форума!

 
Нашел общую инфу: если сайт поддерживает локальное кеширование самого себя в виде так называемого "прогрессивного веб-приложения", то его можно "установить" и иметь даже в оффлайне последний слепок (будет открываться в отдельном окне без строки URL), только я не уверен, что весь сайт закешируется (ибо он слишком большой для обычных ПК), а тогда не ясна ценность кеширования.
 
Stanislav Korotky #:

Нашел, в Chrome на странице https://www.mql5.com/

Сейчас нажму ...

Установилось приложение -

Это из Chrome (можно туда прямо перейти):

Это тоже самое, что весь интернет портал, только приложение.

Sergey Golubev #:

Нашел, в Chrome на странице https://www.mql5.com/

Сейчас нажму ...

Установилось приложение -

Это из Chrome (можно туда прямо перейти):

Это тоже самое, что весь интернет портал, только приложение.

И мой этот пост там сразу появился.
 

Видимо, если на форуме нет сообщений пользователя примерно с этого момента, то секция форума на главной странице MQL5.com уходит вниз - ниже Сигналов и Маркета.

 
fxsaber #:

А если есть... 
Хм... Действительно, стало на первом месте. 
