Что за приложение для браузера предлагает установить сайт? Что оно содержит и позволяет делать? Чем отличается от сайта? Была ли про это новость?
Я думаю, что это то, где мы сейчас (этот интернет портал).
Какой смысл предлагать "устанавливать" то, что и так уже есть?
не знаю ... у меня такого нет (смотрел разные браузеры, логинился и отлогинивался - такого нет).
У меня оно предлагается только когда я залогинен. В приватном окне сайт ничего не предлагает установить.
Я ради интереса поискал в chromewebstore - так там нет такого приложения.
Ждемс инфы от MQ.
Это видно только на главной странице сайта или форума!
Нашел, в Chrome на странице https://www.mql5.com/
Сейчас нажму ...
Установилось приложение -
Это из Chrome (можно туда прямо перейти):
Это тоже самое, что весь интернет портал, только приложение.
Видимо, если на форуме нет сообщений пользователя примерно с этого момента, то секция форума на главной странице MQL5.com уходит вниз - ниже Сигналов и Маркета.
