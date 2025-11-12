Как Вам новое оформление сайта? - страница 151

Alexey Viktorov #:

Вот сейчас ты ничего из темы не удалял. А по какой причине моё сообщение МНЕ отмечено как непрочитанное?

ВСЕ непрочитанные сообщения отмечены затемнённым полем. Так ведь? И с какого такого будуна моё сообщение на затемнённом поле? Аааа, я догадался… Я его написал, но не читал. Понятно…

Зайдя в эту тему в следующий раз это сообщение будет на затемнённом поле. Но я прочёл написанное два раза…

Чтобы ты не забыл и ещё раз перечитал.

 
Alexey Viktorov #:

Потому что удаление - считается за обновление темы. Если модератор удаляет - то тема опять сбрасывается как обновленная - следовательно выделена жир - как не прочитанная.

Или кто - либо другой - внес правки в свое сообщение или удалил - она опять отображается как обновленная - т.е. для пользователей форума - не прочитанная.

 
Alexey Viktorov #:

нет. Не так. Если вы его написали - вы его прочитали и тема для вас будет иметь цвет  - прочитанной. Она выделяется не прочитанной - когда в нее вносили правки, создавая новые посты, меняя существующие,  включая удаление  постов.

 
Alexey Viktorov #:

А что полезного в такой информации?

Извините, но все отошли от сути заданного вопроса - в чём ценность того, что если будут видеть количество подписок каждой из тем?

С уважением, Владимир.

 
MrBrooklin #:

Это не отошли от темы, а это другая тема вопроса… Пока я жду ответ на вопрос, обсуждается другая проблема.

 
Самый бесконфликтный заказчик :)
 
Alexey Viktorov #:

Может, это как на Перле написано - WriteOnly языке ))

 

в Opera  "Календарь" часто не пролистывает на текущее время "Событий", сегодня Понедельник, открылась страница Календарь на Понедельник прошлой недели.

В общем тупит уже несколько месяцев.

 

Просьба рассмотреть возможность улучшить вкладку Маркет - Мои продукты.

Заметьте. Столбик "Последняя версия" была бы логичнее, если бы стояла Дата. Так можно было бы видеть даты своих последних версий.


 

Большая просьба сделать автовоспроизведение GIF, если слайд в продукте выше 800px по ширине.

Я заметил и многие авторы заметили. Дали возможность загружать большие скрины, но в них нет смысла, если ты используешь GIF.

Ведь шарм миниатюр в том, что в них что-то меняется. Это заметно и хочется разглядеть.

Но когда миниатюры статичны из-за того, что ты загрузил GIF с шириной выше 800px, то это выглядит, как пустой неинформативный слайд.

И да, из-за этого, многие не загружают большие картинки и по прежнему используют маленькие.

