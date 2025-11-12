Как Вам новое оформление сайта? - страница 98
В профиле кнопка "Все сообщения" появилась в меня слева.
Единственное, что не понятно. Каков порядок попадания сообщения в англ зону и в рус зону.
Зависимость прямая от части форума находясь в которой Вы нажали эту кнопку. Сейчас Вы на ru части форума, значит отобразятся все сообщения написанные в ru части.
Я отвечаю в комментариях к продуктам в ru зоне - но они записываются в en зону - я про это.
Нет зависимости.
Охрана Отмена.
при комментариях отображается в любой зоне......... просто в русском разбавляется русским форумом
пропало окошко статуса тестирования.
Вернее спряталось.
В обновлении продукта:
Такая проблемка:
Все знаем, что спам при обновлении срабатывал неоднократно по причине того, что:
при обновлении экспертов и добавлении функции в ЧТО НОВОГО, например сразу в 4 эксперта (2 МТ4+ 2 МТ5) - иногда получал бан.
В данный момент, чтобы описание в ЧТО НОВОГО в Демо версии не попало в Спам было решено в ЧТО НОВОГО давать ссылку на ЧТО НОВОГО полной версии.
так вот при добавлении ссылки - добавляется html код который не читается пользователем:
и актуальная проблема до сих порю.
В мобильной версии (Chrome / Samsung Internet)(ну или при использования размера мобильной версии через жука) в Что нового добавляются лишние теги. которые выглядят "не очень"
еще одна актуальная проблемка:
при добавлении картинки, пропадает окно подтверждения вставки картинки, через:
Chrome Версия 90.0.4430.212 (Официальная сборка), (64 бит)
Антивирусы отключены. Адблоки не установлены
Знаю, что проблему решали удалением всех куки с сайта - помогает через раз.
Как же я добавляю картинку?
Когда я выбираю картинку, вместе с enter на клавиатуре я быстро нажимаю другие кнопки - и только тогда это окно с подтверждением появляется.
получается не всегда. .
Или прикрепляю картинку, и редактированием HTML добавляю img
Загруженные графики 4К открываются во весь пиксельный рост. На моём FullHD не нашёл как подвинуть вправо или уменьшить.
Столкнулся сегодня первый раз, когда в ленте хотел чей-то скрин посмотреть