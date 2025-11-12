Как Вам новое оформление сайта? - страница 98

В профиле кнопка "Все сообщения" появилась в меня слева.
 
Vladimir Karputov:
Единственное, что не понятно. Каков порядок попадания сообщения в англ зону и в рус зону. 
Я отвечаю на русском, но это сообщение попадает в англ зону всех сообщений. .... 
Не понимаю. 

Думаю, все сообщения должны содержать сообщения с всех зон сайта...
 
Зависимость прямая от части форума находясь в которой Вы нажали эту кнопку. Сейчас Вы на ru части форума, значит отобразятся все сообщения написанные в ru части.

 
Я отвечаю в комментариях к продуктам в ru зоне - но они записываются в en зону - я про это. 

Нет зависимости. 



Охрана Отмена. 

при комментариях отображается в любой зоне......... просто в русском разбавляется русским форумом 

 
Значение рейтинга перестало меняться.
 

пропало окошко статуса тестирования. 

Вернее спряталось. 

В обновлении продукта:

выаф

 

Такая проблемка:

Все знаем, что спам при обновлении срабатывал неоднократно по причине того, что:

при обновлении экспертов и добавлении функции в ЧТО НОВОГО, например сразу в 4 эксперта (2 МТ4+ 2 МТ5) - иногда получал бан. 

В данный момент, чтобы описание в ЧТО НОВОГО в Демо версии не попало в Спам было решено в ЧТО НОВОГО давать ссылку на ЧТО НОВОГО полной версии.

так вот при добавлении ссылки - добавляется html код который не читается пользователем:

sf

 

и актуальная проблема до сих порю.

В мобильной версии (Chrome / Samsung Internet)(ну или при использования размера мобильной версии через жука) в Что нового добавляются лишние теги. которые выглядят "не очень"

ва вп

 

еще одна актуальная проблемка:

при добавлении картинки, пропадает окно подтверждения вставки картинки, через:

fsdfsd

Chrome Версия 90.0.4430.212 (Официальная сборка), (64 бит)

Антивирусы отключены. Адблоки не установлены



Знаю, что проблему решали удалением всех куки с сайта - помогает через раз.


Как же я добавляю картинку? 


Когда я выбираю картинку, вместе с enter на клавиатуре я быстро нажимаю другие кнопки - и только тогда это окно с подтверждением появляется.


авыавыа


получается не всегда. .

Или прикрепляю картинку, и редактированием HTML добавляю img 

 

Загруженные графики 4К открываются во весь пиксельный рост. На моём FullHD не нашёл как подвинуть вправо или уменьшить.

Столкнулся сегодня первый раз, когда в ленте хотел чей-то скрин посмотреть

