Как Вам новое оформление сайта? - страница 183
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А если есть...
То наверху, как раньше. Если сейчас удалю это сообщения и предыдущее, то секция форума сместится вниз.Видимо, форум в удобном положении только для активных форумчан. Для остальных пользователей - сервисы.
То наверху, как раньше. Если сейчас удалю это сообщения и предыдущее, то секция форума сместится вниз.
Чтоб удобно смотреть форум, надо, чтоб форум был удобным, а не вот это вот всё.
Уже столько лет я на этом форуме, а фейспалм от организации форума никак не проходит.
Особенно запомнилось первое знакомство с форумом. Я когда открыл главную страницу форума, на лице застыл вопрос - "Это что?".
Я потом долго и безрезультатно искал как изменить отображение тем, так как на некоторых форумах, можно было по разному настроить отображение.
Я проверил и дописал в своём посте.
А что вам надо на главной странице? У меня открыто всегда вот так
Что за обнуление? Был референдум и я пропустил?
Что за обнуление? Был референдум и я пропустил?
Изменили некоторые иконки.
Изменили некоторые иконки.
Нормальные ещё не вернули?
Нормальные ещё не вернули?
не, до сих пор черепаха изображена :)
не, до сих пор черепаха изображена :)
Эх :(
Не нашел топика с вопросам по кодобазе, потому пишу сюда.
Пытаюсь добавить в кодобазу скрипт, но получаю на этапе автоматической проверки ошибку "invalid file". Никаких подробностей - какой файл, что в нем не так?
Невозможно исправить то, не знаю что. Но поскольку исходники довольно простые, похоже на баг кодобазы.