Artyom Trishkin #:
А если есть... 

То наверху, как раньше. Если сейчас удалю это сообщения и предыдущее, то секция форума сместится вниз.

Видимо, форум в удобном положении только для активных форумчан. Для остальных пользователей - сервисы.
 
fxsaber #:

Я проверил и дописал в своём посте. 
Действительно. Чтобы удобно видеть форум, придëтся что-то постить постоянно. 
 

Чтоб удобно смотреть форум, надо, чтоб форум был удобным, а не вот это вот всё.

Уже столько лет  я на этом форуме, а фейспалм от организации форума никак не проходит.


Особенно запомнилось первое знакомство с форумом. Я когда открыл главную страницу форума, на лице застыл вопрос - "Это что?".

Я потом долго и безрезультатно искал как изменить отображение тем, так как на некоторых форумах, можно было по разному настроить отображение. 

 
Artyom Trishkin #:
А что вам надо на главной странице? У меня открыто всегда вот так



 

Что за обнуление? Был референдум и я пропустил?


 
Aleksey Vyazmikin #:

Изменили некоторые иконки.

 
Vitaly Muzichenko #:

Нормальные ещё не вернули?


 
Aleksandr Slavskii #:

не, до сих пор черепаха изображена :)

 
Vitaly Muzichenko #:

Эх :(

 

Не нашел топика с вопросам по кодобазе, потому пишу сюда.

Пытаюсь добавить в кодобазу скрипт, но получаю на этапе автоматической проверки ошибку "invalid file". Никаких подробностей - какой файл, что в нем не так?

Невозможно исправить то, не знаю что. Но поскольку исходники довольно простые, похоже на баг кодобазы.

