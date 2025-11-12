Как Вам новое оформление сайта? - страница 123
А что означает треугольный значок? Первый раз вижу.
Это у модераторов показывается, что есть непрочитанные сообщения о нарушениях
Значок о непрочитанном (одном) сообщении пропало. Спасибо.
Да, подтверждаю - тоже пропал. Но только после того, как открыл список личных сообщений. До этого действия значок-таки висел. Но это уже мелочи.
Снова появился значок об одном непропитанном сообщении. Убить значок никак не получается.
Пожалуйста дайте настройку - отметить все сообщения прочитанными.
Попробуйте отыскать не прочитанное сообщение и открыть его, Я нашёл почти в самом низу за 2016 год, оно отмечено оранжевым кружочком. Всё восстановилось
Про кружочек - спасибо (тоже имел два "зависших" сообщения несколько дней).
Нашел кружочек на сообщении от 10 сентября (там одно слово по английски: "спасибо", нажал, и сейчас все чисто):
Поддерживаю. Часто поиск не прочитанных много времени отнимает. Или возможность показа только не прочитанных.
Я напишу человеку в личку.Если будет рецидив - пожалуйста сообщите.
Сообщаю
Надо просто добавить в настройках список заблокированных пользователей. При отказе спрашивать, просто "отказать" или "отказать и заблокировать". Вроде в ВК так.
А наказывать за отправление запроса в друзья никак нельзя
Блокировать - запретить дальнейшее общение, а вдруг захочет написать сообщение через год? Это не вариант, нужно поставить запрет на повторное отправление запроса.
Есть "друзья", а есть "собеседники". Можно вести переписку, но желания добавить в друзья - нет.
Поэтому должно быть разделение, а не блокировка "навсегда"