Как Вам новое оформление сайта? - страница 123

Новый комментарий
 
Vitaliy Kuznetsov #:

А что означает треугольный значок? Первый раз вижу.

Это у модераторов показывается, что есть непрочитанные сообщения о нарушениях

 
Значок о непрочитанном (одном) сообщении пропало. Спасибо.
 
Vladimir Karputov #:
Значок о непрочитанном (одном) сообщении пропало. Спасибо.

Да, подтверждаю - тоже пропал. Но только после того, как открыл список личных сообщений. До этого действия значок-таки висел. Но это уже мелочи.

 

Снова появился значок об одном непропитанном сообщении.  Убить значок никак не получается.

Пожалуйста дайте настройку - отметить все сообщения прочитанными.

 
Vladimir Karputov #:

Снова появился значок об одном непропитанном сообщении.  Убить значок никак не получается.

Пожалуйста дайте настройку - отметить все сообщения прочитанными.

Попробуйте отыскать не прочитанное сообщение и открыть его, Я нашёл почти в самом низу за 2016 год, оно отмечено оранжевым кружочком. Всё восстановилось

 
Vitaly Muzichenko #:

Попробуйте отыскать не прочитанное сообщение и открыть его, Я нашёл почти в самом низу за 2016 год, оно отмечено оранжевым кружочком. Всё восстановилось

Про кружочек - спасибо (тоже имел два "зависших" сообщения несколько дней).
Нашел кружочек на сообщении от 10 сентября (там одно слово по английски: "спасибо", нажал, и сейчас все чисто):

 
Vladimir Karputov #:

Снова появился значок об одном непропитанном сообщении.  Убить значок никак не получается.

Пожалуйста дайте настройку - отметить все сообщения прочитанными.

Поддерживаю. Часто поиск не прочитанных много времени отнимает. Или возможность показа только не прочитанных.

 
Vladimir Karputov #:

Я напишу человеку в личку.

Если будет рецидив - пожалуйста сообщите.

Сообщаю

 

 

Надо просто добавить в настройках список заблокированных пользователей. При отказе спрашивать, просто "отказать" или "отказать и заблокировать". Вроде в ВК так.

А наказывать за отправление запроса в друзья никак нельзя

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Надо просто добавить в настройках список заблокированных пользователей. При отказе спрашивать, просто "отказать" или "отказать и заблокировать". Вроде в ВК так.

А наказывать за отправление запроса в друзья никак нельзя

Блокировать - запретить дальнейшее общение, а вдруг захочет написать сообщение через год? Это не вариант, нужно поставить запрет на повторное отправление запроса.

Есть "друзья", а есть "собеседники". Можно вести переписку, но желания добавить в друзья - нет.

Поэтому должно быть разделение, а не блокировка "навсегда"

1...116117118119120121122123124125126127128129130...193
Новый комментарий