Как Вам новое оформление сайта? - страница 35

transcendreamer:

как минимум я бы поменял структуру разделов, оформление и сделал бы более удобное уведомление на почту.....

Нужно предлагать. Как именно Вы это видите? Какой должна быть структура и оформление на Ваш взгляд?

 
Anatoli Kazharski:

Нужно предлагать. Как именно Вы это видите? Какой должна быть структура и оформление на Ваш взгляд?


У меня форум ассоциируется больше с тем как это реализовано на классических форумах,
например forexfactory, старый forexsystems (до переделки) или форум alpari,
то есть просто олдовая форумная функциональность как она была много лет,
(хотя я допускаю что возможно тут сказывается фактор индивидуальной привычки)

что касается разделов то наверное стоит убрать раздел Общее и ввести раздел Общение ибо слишком много тем относится к разговорам за жизнь

аналитику и методологию анализа (очень глубокие исследовательские вещи типа машинного обучения) - для них стоит создать отдельный раздел

однозначно нужен раздел для обсуждения багов и вопросов, сейчас всё в куче, ничего толком найти нельзя

разделы Автоматические Торговые Системы и раздел Эксперты наверное стоит объединить

 
Anatoli Kazharski:

Нужно предлагать. Как именно Вы это видите? Какой должна быть структура и оформление на Ваш взгляд?

На одном из форумов, нравилось, что находясь внутри темы, можно производить поиск только по ней. Рядом с надписью "Новый комментарий" в правом верхнем углу есть свободное место, было бы здорово и туда пиктограмку поиска вставить, но с поиском внутри текущей ветки.



А так сайт и форум в частности очень шустрые, изображения не дергаются, нет долгих подгрузок, тут приятно серфить.

 
Скорость открытия страниц самая быстрая из всех которые я когда либо встречал!!!
Но вот с разделами поднапутно... Как то надо поточнее разделить.
А то что непрочитанная тема выделяется цветом это хорошо
 
Sergey Lazarenko:
А то что непрочитанная тема выделяется цветом это хорошо
Достаточно было выделенного значка слева. Выделение темы жирным шрифтом и цветом уже перебор. Хуже читается.
 

На мой взгляд, изменения к лучшему - выделение непрочитанных тем жирным - это хорошо.

Разработчикам спасибо за переделанное меню в виде всплывающего списка при малых разрешениях экрана!

 
-Aleks-:

На мой взгляд, изменения к лучшему - выделение непрочитанных тем жирным - это хорошо.

Разработчикам спасибо за переделанное меню в виде всплывающего списка при малых разрешениях экрана!


конечно хорошо

теперь хоть видно где прочитано где непрочитано

 

Предложение по улучшению:

Если набралось в ветке более одной страницы, то уже не видно кто ТС, и нужно перейти на первую и посмотреть. Предлагаю установить маленькое изображение на аватаре - будет информативно

 
Vitaly Muzichenko:

Предложение по улучшению:

Если набралось в ветке более одной страницы, то уже не видно кто ТС, и нужно перейти на первую и посмотреть. Предлагаю установить маленькое изображение на аватаре - будет информативно

+++
 

Уважаемые господа разработчики, есть вот такие штуки:

Когда ведёшь переписку с кем либо, то не видно верхнего меню, соответственно когда тебе пишет ещё кто-то, то этого уже не видно. Выход простой - постоянно скролить вверх, и смотреть "а не написал-ли ещё кто-то", а потом снова возвращаться вниз. Увы, это очень не удобно, и оппонент на той стороне долго может ждать ответ, так-как не видно прихода нового сообщения.

Предложение: как нибудь, любым способом уведомить о приходе нового сообщения, может всплывающее окно, мол "получено новое сообщение". Звук - это прекрасно, но наушники всегда не на голове, а сбоку.

Та-же ситуация и с просмотром форума, всегда нужно прокручивать страницу к верху, чтоб видеть новые сообщения.

Спасибо!

