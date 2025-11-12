Как Вам новое оформление сайта? - страница 120
Понял, спасибо.
а на счет мужиков выбирающих баб, там все просто, бабу приятней смотреть, по этому и выбирают, но и да, скины бабы тоньше, из-за дерева удобней стрелять)
Может и так, я вот даже в линейку в основном играл от первого лица.
Думаю, что в век борьбы за равенства прав должны появиться упитанные женщины - дабы уровнять шансы с мужиками по площади поражения.
урон одинаковый, скин может быть любой.
Урон то понятно, но сама площадь фигуры персонажа же будет разная, или по факту пули притягиваются на прямоугольник одинаковой площади? :)
Есть ли люди на этом ресурсе, с которыми Вы общаетесь хотя бы раз в неделю через личные сообщения на протяжении пары лет?
Меня раздражают не сами заявки, а использование "друзей", как источник распространения информации не имеющей для меня ценности. У 90% заявителей нет шанса стать "другом" в принятом понимании этого слова для человека. Для рекламы надо использовать какие то иные способы объединения людей, сделать дополнительную подписку, допустим, на блог, где человек будет продвигать свой продукт, рассказывая на примерах о его уникальности и необходимости. И если человек заинтересовался, он подпишется, последит, и примет решение о покупке, но это должна быть инициатива человека - потенциального покупателя, а не навязчивая мания продавца.
Я вот так же использую Оперу и никакой рекламы на ютубе - у меня просто нет времени смотреть рекламу.
До прихода скоростного интернета в каждый дом телевизор использовали для просмотра фильмов, транслируемых по антенне и реклама для меня, была возможностью сходить в туалет и не пропустить интересные события. Большей пользы от рекламы на себе я с тех лет не испытывал...
Я вообще ни с кем не общаюсь (ни где). И при этом я не требую "уничтожить социальные сети и запретить там дружить")))
ps друзья в соц. сетях у меня при этому есть)))
ps2 друг в соц. сетях это не всегда человек которого Вы знаете с детства или с которым говорите постоянно.
Я не выступаю за ограничение свобод, а лишь хочу создать комфортную среду для удовлетворения двух разных потребностей комьюнити - личное общение с коллегами (друзья) и продвижение рекламы.
У меня нет времени и желания использовать какие либо другие социальные сети для общения.
По сути сервис Друзья объединяет в себе контакты интересных и полезных людей, с кем то общаешься часто и испытываешь эмоциональную потребность в общении, а с кем то очень редко, но продуктивно. Список - записная книжка и я не хочу из неё делать желтые страницы.
5-й раз
Я напишу человеку в личку.Если будет рецидив - пожалуйста сообщите.
Спасибо!
Запрос отклонил, посмотрим.