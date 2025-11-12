Как Вам новое оформление сайта? - страница 18

Maxim Dmitrievsky:
Tahoma, нет? )
Походу Trebuchet MS - 'гуманистический гротеск', блин. Чтоли мало стандартных шрифтов без 'гротеска'?
 

похоже у кого-то зрение садится... Даешь по пробелу между буквами!!!

Это из-за шрифта в избранном теперь не различить какие темы прочитаны, а какие - нет? Или косяк сайта?

Верните старый шрифт!

 
Alexander Puzanov:
Полностью согласен.


Почему не обратить усилие на детские проблемы - западание курсоров и проблемы с таблицами.

И вообще, не пора ли сделать возможность цитирования по выделению фразы - что б сразу кусок выделить и зацетировать?

Если подумать, нужно сделать много, много чего обещают, но делают, почему-то другое. Видимо какие-то критические проблемы с производительностью сайта, которые может "излечить" лишь шрифт:)
 

Да ладно вам -- великое в малом.

Всё что ресурс за последние годы с нами сделал -- не сомневаюсь -- худшее будет выявлено и исправлено.

Шрифт просто не привычный.

Не парься, MetaQuotes, твори, экспериментируй на нас по-живому, мы уже адаптировались к неожиданным новшествам. Частенько очень даже нормально получается.

На стройку привели на экскурсию Вовочку и других детей. Экскурсовод раздал им каски.
-- Дети, наденьте их, а то был такой случай: мальчик с девочкой пошли на стройку, девочка была в каске, а мальчик нет. На голову им упало по кирпичу. Мальчик умер, а девочка засмеялась и убежала.
Вовочка воскликнул:
-- А я знаю эту девочку! Она до сих пор бегает в каске и смеется.

p.s. А ресурс реально шустрый. У меня как-то несколько дней Инет слабый был. Так только сайт mql5 и открывался.

 
Шрифт обладает более плохой читаемостью, чем предыдущей. Можно ли это назвать улучшением? По моему никак нет. То что ресурс вообще похож на детскую песочницу по оформлению, с этим уже все смирились, но хоть читаемость текста-то не нужно портить.
 

Не могу привыкнуть к этому шрифту. Как гляну на экран, так сразу и

Упал со стула

 
Vladimir Karputov:

Не могу привыкнуть к этому шрифту. Как гляну на экран, так сразу и



неее...я за подлокотник кресла держусь))
