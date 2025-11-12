Как Вам новое оформление сайта? - страница 18
Tahoma, нет? )
похоже у кого-то зрение садится... Даешь по пробелу между буквами!!!
Это из-за шрифта в избранном теперь не различить какие темы прочитаны, а какие - нет? Или косяк сайта?
Верните старый шрифт!
Походу Trebuchet MS - 'гуманистический гротеск', блин. Чтоли мало стандартных шрифтов без 'гротеска'?
А разве много? Один или два.
Полностью согласен.
Почему не обратить усилие на детские проблемы - западание курсоров и проблемы с таблицами.
И вообще, не пора ли сделать возможность цитирования по выделению фразы - что б сразу кусок выделить и зацетировать?
Да ладно вам -- великое в малом.
Всё что ресурс за последние годы с нами сделал -- не сомневаюсь -- худшее будет выявлено и исправлено.
Шрифт просто не привычный.
Не парься, MetaQuotes, твори, экспериментируй на нас по-живому, мы уже адаптировались к неожиданным новшествам. Частенько очень даже нормально получается.
На стройку привели на экскурсию Вовочку и других детей. Экскурсовод раздал им каски.
-- Дети, наденьте их, а то был такой случай: мальчик с девочкой пошли на стройку, девочка была в каске, а мальчик нет. На голову им упало по кирпичу. Мальчик умер, а девочка засмеялась и убежала.
Вовочка воскликнул:
-- А я знаю эту девочку! Она до сих пор бегает в каске и смеется.
p.s. А ресурс реально шустрый. У меня как-то несколько дней Инет слабый был. Так только сайт mql5 и открывался.
Не могу привыкнуть к этому шрифту. Как гляну на экран, так сразу и
неее...я за подлокотник кресла держусь))