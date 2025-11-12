Как Вам новое оформление сайта? - страница 131

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov #:

Задайте вопрос автору сигнала.

Если в Маркете смотреть много EA и к ним мониторинг сигналов в Обзоре и задавать вопросы всем интересующем авторам сигналов о его рейтинге сигнала, то полагаю что система может расценить это как нарушение "Условия использования MQL5.COM" , Раздел 3.18. пункт е) не заниматься рассылкой спама или фишинга;.

О предложение отображение рейтинга на страницу узнал, что пока не планируется.

Можно просто воспользоваться поисковиком в Сигналы.
 

Сколько, по опыту, ждать снятия ограничений учётной записи после сообщения от Сервисдеск, что ограничения сняли?

 

Написание нового комментария, как по мне, в целом сделано удобно и позволяет излагать  свои мысли, прикреплять и/или вставлять скриншоты, код и цитаты. Не думаю, что еще требуется редактор формул )

Однако в личных сообщениях другая картина - там так же нормально общаться мне не удается...

Еще один промежуточный по возможностям общения уровень реализации - обсуждения в фрилансе (oбласть редактирования сообщения мала и неизменна - или на весь экран, что неудобно).

Неужели нельзя унифицировать создание сообщений взяв за образец фрейм написания нового комментария?

Не знаю, как сделано в части описания продуктов - никогда еще ничего не публиковал там, но  неудобства в личных сообщения и обсуждениях фриланса не украшают замечательный, не только по моему мнению, ресурс.

)

 

Странности в codebase!

Советник/индикатор успешно опубликован, но в списке "мои коды" он показывается как "черновик".

Непорядок?

 

Предлагаю добавить кол-во пользователей, которые оставили отзыв.


 

А можно поправить многолетнюю боль???

В ленте пользователя ПОЖАЛУЙСТА сделайте поле раза в два больше по высоте


 
Vitaliy Kuznetsov #:

Предлагаю добавить кол-во пользователей, которые оставили отзыв.

Супер, спасибо за добавленный функционал.

 

Крайняя правая карточка (в витрине) разворачивается влево.

Возникает баг с тем, что карточка перекрытая левой частью не разворачивается при наведении курсора мыши.

 

на одном из компьютеров в домашней сети проблема с заходом на сайт, сертификат тупит

win7 32bit браузер Opera


 
Fast235 #:

на одном из компьютеров в домашней сети проблема с заходом на сайт, сертификат тупит

win7 32bit браузер Opera


Win64 используйте.

1...124125126127128129130131132133134135136137138...193
Новый комментарий