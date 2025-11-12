Как Вам новое оформление сайта? - страница 131
Задайте вопрос автору сигнала.
Если в Маркете смотреть много EA и к ним мониторинг сигналов в Обзоре и задавать вопросы всем интересующем авторам сигналов о его рейтинге сигнала, то полагаю что система может расценить это как нарушение "Условия использования MQL5.COM" , Раздел 3.18. пункт е) не заниматься рассылкой спама или фишинга;.Можно просто воспользоваться поисковиком в Сигналы.
О предложение отображение рейтинга на страницу узнал, что пока не планируется.
Сколько, по опыту, ждать снятия ограничений учётной записи после сообщения от Сервисдеск, что ограничения сняли?
Написание нового комментария, как по мне, в целом сделано удобно и позволяет излагать свои мысли, прикреплять и/или вставлять скриншоты, код и цитаты. Не думаю, что еще требуется редактор формул )
Однако в личных сообщениях другая картина - там так же нормально общаться мне не удается...
Еще один промежуточный по возможностям общения уровень реализации - обсуждения в фрилансе (oбласть редактирования сообщения мала и неизменна - или на весь экран, что неудобно).
Неужели нельзя унифицировать создание сообщений взяв за образец фрейм написания нового комментария?
Не знаю, как сделано в части описания продуктов - никогда еще ничего не публиковал там, но неудобства в личных сообщения и обсуждениях фриланса не украшают замечательный, не только по моему мнению, ресурс.
)
Странности в codebase!
Советник/индикатор успешно опубликован, но в списке "мои коды" он показывается как "черновик".
Непорядок?
Предлагаю добавить кол-во пользователей, которые оставили отзыв.
А можно поправить многолетнюю боль???
В ленте пользователя ПОЖАЛУЙСТА сделайте поле раза в два больше по высоте
Супер, спасибо за добавленный функционал.
Крайняя правая карточка (в витрине) разворачивается влево.
Возникает баг с тем, что карточка перекрытая левой частью не разворачивается при наведении курсора мыши.
на одном из компьютеров в домашней сети проблема с заходом на сайт, сертификат тупит
win7 32bit браузер Opera
Win64 используйте.