Как Вам новое оформление сайта? - страница 45

Vitaly Muzichenko:

Скорее всего, все и ни о чём. Видимо не будет ничего.

Ну мало-ли...

 

Товарищи разработчики!

Скажите пожалуйста, почему в раздел "CodeBase" принимают к публикации коды без скриншотов, для советников должен быть хоть один тест, а для индикатора - скрин отображения самого индикатора на графике.

Почему кто-то позволяет себе не перетрудиться и выставить код без скрина, и это принимают к публикации?

Спасибо!

 

Что опять с дизайном? Стал какой то коцанный. Раньше ЛК был приятней глазу - я за возврат!

 

Личный кабинет стал по дизайну разный. Вот главное меню и список друзей:

главное меню < = > список друзей


главное меню что-то потеряло и стало каким-то растянутым.

 
Vladimir Karputov:

Личный кабинет стал по дизайну разный. Вот главное меню и список друзей:

 < = > 


главное меню что-то потеряло и стало каким-то растянутым.


Это новая тенденция, если раньше все продумывалось до пикселя и место на экране экономилось то теперь....

Особенно печален в этом плане сервис сигналы, на 24 мониторе помещается 4-8 сигналов, сказать что это бездарный дизайн, вообще ничего не сказать.

Но разработчикам виднее....

[Удален]  
Vladimir Pastushak:

Это новая тенденция, если раньше все продумывалось до пикселя и место на экране экономилось то теперь....

Особенно печален в этом плане сервис сигналы, на 24 мониторе помещается 4-8 сигналов, сказать что это бездарный дизайн, вообще ничего не сказать.

Но разработчикам виднее....


я тоже так думаю.. но мои сообщения по этому поводу удалили так что молчу ) большие картинки норм, можно через ctrl+scroll уменьшить.. вот маленькие не информативные

или даже нет.. все норм, но когда заходишь внутрь то организация 3-х графиков не очень.. старая версия была где закладку надо было перелистывать - так больше нравилось.. по графику на закладке
 
Maxim Dmitrievsky:

я тоже так думаю.. но мои сообщения по этому поводу удалили так что молчу ) большие картинки норм, можно через ctrl+scroll уменьшить.. вот маленькие не информативные

или даже нет.. все норм, но когда заходишь внутрь то организация 3-х графиков не очень.. старая версия была где закладку надо было перелистывать - так больше нравилось.. по графику на закладке

Мы оставили старый вариант отображения сигналов списком:


[Удален]  
Renat Fatkhullin:

Мы оставили старый вариант отображения сигналов списком:



Да, с этим все хорошо.. меня немного смущает организация графиков.

Например, раньше на 1-й страничке был график прироста а под ним история сделок, так было привычнее, как в терминальном отчете.

А на других вкладках график баланса и средств, что бы не все в куче. И "описание" сигнала было где-то рядом, т.е. сразу заходим в сигнал и читаем описание стратегии и смотрим график, а также сразу видно по каким символам торговля ведется в истории торговли. 

А дальше уже жмем вкладки на которых вся детализация. Ну кому как, но мне почему-то старый вариант казался удобнее. 

 

Полезное пространство, все остальное бесполезное.  Панель слева не нужна, фильтр можно добавить так же ввиде выпадающей кнопки справа.


 
Vladimir Pastushak:

Полезное пространство, все остальное бесполезное.  Панель слева не нужна, фильтр можно добавить так же ввиде выпадающей кнопки справа.

Прикольно так жить в режиме запроса оптимизации всего под себя в каждый момент своего мироощущения.

Но больно.

