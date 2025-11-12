Как Вам новое оформление сайта? - страница 45
Скорее всего, все и ни о чём. Видимо не будет ничего.
Ну мало-ли...
Товарищи разработчики!
Скажите пожалуйста, почему в раздел "CodeBase" принимают к публикации коды без скриншотов, для советников должен быть хоть один тест, а для индикатора - скрин отображения самого индикатора на графике.
Почему кто-то позволяет себе не перетрудиться и выставить код без скрина, и это принимают к публикации?
Спасибо!
Что опять с дизайном? Стал какой то коцанный. Раньше ЛК был приятней глазу - я за возврат!
Личный кабинет стал по дизайну разный. Вот главное меню и список друзей:
< = >
главное меню что-то потеряло и стало каким-то растянутым.
Это новая тенденция, если раньше все продумывалось до пикселя и место на экране экономилось то теперь....
Особенно печален в этом плане сервис сигналы, на 24 мониторе помещается 4-8 сигналов, сказать что это бездарный дизайн, вообще ничего не сказать.
Но разработчикам виднее....
я тоже так думаю.. но мои сообщения по этому поводу удалили так что молчу ) большие картинки норм, можно через ctrl+scroll уменьшить.. вот маленькие не информативныеили даже нет.. все норм, но когда заходишь внутрь то организация 3-х графиков не очень.. старая версия была где закладку надо было перелистывать - так больше нравилось.. по графику на закладке
Мы оставили старый вариант отображения сигналов списком:
Да, с этим все хорошо.. меня немного смущает организация графиков.
Например, раньше на 1-й страничке был график прироста а под ним история сделок, так было привычнее, как в терминальном отчете.
А на других вкладках график баланса и средств, что бы не все в куче. И "описание" сигнала было где-то рядом, т.е. сразу заходим в сигнал и читаем описание стратегии и смотрим график, а также сразу видно по каким символам торговля ведется в истории торговли.
А дальше уже жмем вкладки на которых вся детализация. Ну кому как, но мне почему-то старый вариант казался удобнее.
Полезное пространство, все остальное бесполезное. Панель слева не нужна, фильтр можно добавить так же ввиде выпадающей кнопки справа.
Прикольно так жить в режиме запроса оптимизации всего под себя в каждый момент своего мироощущения.
Но больно.