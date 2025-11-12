Как Вам новое оформление сайта? - страница 178

Очень странно, почему вместо анимированных gif не использовать бы mp4?
Сплошные плюсы:

Почти уверен, что на серверах MQ в части хранения архива форума, львиную долю занимают именно gif файлы. 
Сейчас я могу загрузить гифку размером около 15-20 Мб, но даже, если бы ограничение на mp4 было бы 5 Мб, то это все равно было бы намного удобнее и информативнее
Тем более, на маркете сейчас можно добавлять анимированные gif файлы размером не более 2 Mb, что часто слишком мало. А вот 2 Mb для mp4 будет вполне достаточно.

Прикрепляю демонстрирующий пример (запустить index.html)




Файлы:
GifVsMp4.zip  15025 kb
 
Да, как закончим с апгрейдом поисковой строки, разрешим заливать mp4 файлы.
 
Renat Fatkhullin #:
Да, как закончим с апгрейдом поисковой строки, разрешим заливать mp4 файлы.

Супер! Спасибо!

 
webp более экономный...

 
Vladimir Pastushak #:

webp более экономный...

Но по идее, это та же картинка, которую можно сделать с анимацией, как PNG и GIF.

Безусловно webp имеет лучшие показатели сжатия.

Но MP4 же - полноценное видео, для которого требуется видео-плеер-оболочка, т.е. можно нажать плей, паузу, стоп, перемотать на нужное место, увидеть хронометраж.

Это нужная вещь не только в описании продукта, но и на форуме.

 

Есть справочник/документация MQL5 в pdf - https://www.mql5.com/ru/docs

Есть учебник Программирование на MQL5 для трейдеров в pdf -  https://www.mql5.com/ru/book


Просьба собрать pdf для MQL4. А если на каждой странице будет аннотация внизу, как каждый элемент переписать в mq5 и в чём разница, то вообще идеально.

https://docs.mql4.com/ru

https://book.mql4.com/ru


Это нужно для ИИ, чтобы потом без проблем перевести продукты 4 в 5.


Сбор статей и прочих мануалов в PDF приветствуется, включая инклуды файлами в печатном открытом виде.

Возможно стоит подумать над общим разделом, где PDF будут идти один за одним (для более простой индексации и обучения ИИ)


Навеяно тем, что технология работы ИИ с pdf уже появилась офлайн - https://www.mql5.com/ru/forum/443190/page554#comment_53889630

 

1. Реализуйте кнопку "нарушение" в Сигналы Отзывы.

2. Рассмотрите возможность проверки отзывов, комментариев и сообщений на форуме перед их публикацией. В настоящее время уже существует достаточно развитый ИИ, способный оценить текст на наличие нецензурной лексики (bad language). Уважительное общение и избегание нецензурных выражений являются важным показателем доверия к сайту. Также был опыт, что кнопка "нарушение" бесполезна, и только с привлечением службы поддержки комментарий с нецензурной лексикой удаляется.


 
Как вы определили нецензурную лексику, сильно блещете владением английским?

Я там ничего не вижу, обычный синоним "очень плохо", но одним словом. 

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Виджеты котировок  на главной странице - это хорошо.

Что в этом хорошего? Очередной пустой мусор на странице. Ведь те, кому надо торговать, свои котировки увидят в торговом терминале. А кому не надо торговать, зачем вообще знать всякие порожняковые котировки? Как по мне, это просто тематическая фишка дизайнерская, понты, пыль в глаза, имидж больших экранов с цифрами на биржах.

 
Ilya Filatov #:
Что в этом хорошего?

Не вижу ничего плохого, т.к. это крайне логичная информация для подобного сайта. Виджеты с гиперлинками, а значит улучшает посещаемость и юзабельность графиков.

Вместо критики принято что-то предлагать. Озвучьте обоснованные доводы по улучшению стартовой страницы сайта для трейдеров и программистов.

