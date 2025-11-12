Как Вам новое оформление сайта? - страница 178
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень странно, почему вместо анимированных gif не использовать бы mp4?
Сплошные плюсы:
Сейчас я могу загрузить гифку размером около 15-20 Мб, но даже, если бы ограничение на mp4 было бы 5 Мб, то это все равно было бы намного удобнее и информативнее.
Тем более, на маркете сейчас можно добавлять анимированные gif файлы размером не более 2 Mb, что часто слишком мало. А вот 2 Mb для mp4 будет вполне достаточно.
Прикрепляю демонстрирующий пример (запустить index.html)
Да, как закончим с апгрейдом поисковой строки, разрешим заливать mp4 файлы.
Супер! Спасибо!
Очень странно, почему вместо анимированных gif не использовать бы mp4?
Сплошные плюсы:
Сейчас я могу загрузить гифку размером около 15-20 Мб, но даже, если бы ограничение на mp4 было бы 5 Мб, то это все равно было бы намного удобнее и информативнее.
Тем более, на маркете сейчас можно добавлять анимированные gif файлы размером не более 2 Mb, что часто слишком мало. А вот 2 Mb для mp4 будет вполне достаточно.
Прикрепляю демонстрирующий пример (запустить index.html)
webp более экономный...
webp более экономный...
Но по идее, это та же картинка, которую можно сделать с анимацией, как PNG и GIF.
Безусловно webp имеет лучшие показатели сжатия.
Но MP4 же - полноценное видео, для которого требуется видео-плеер-оболочка, т.е. можно нажать плей, паузу, стоп, перемотать на нужное место, увидеть хронометраж.
Это нужная вещь не только в описании продукта, но и на форуме.
Есть справочник/документация MQL5 в pdf - https://www.mql5.com/ru/docs
Есть учебник Программирование на MQL5 для трейдеров в pdf - https://www.mql5.com/ru/book
Просьба собрать pdf для MQL4. А если на каждой странице будет аннотация внизу, как каждый элемент переписать в mq5 и в чём разница, то вообще идеально.
https://docs.mql4.com/ru
https://book.mql4.com/ru
Это нужно для ИИ, чтобы потом без проблем перевести продукты 4 в 5.
Сбор статей и прочих мануалов в PDF приветствуется, включая инклуды файлами в печатном открытом виде.
Возможно стоит подумать над общим разделом, где PDF будут идти один за одним (для более простой индексации и обучения ИИ)
Навеяно тем, что технология работы ИИ с pdf уже появилась офлайн - https://www.mql5.com/ru/forum/443190/page554#comment_53889630
1. Реализуйте кнопку "нарушение" в Сигналы Отзывы.
2. Рассмотрите возможность проверки отзывов, комментариев и сообщений на форуме перед их публикацией. В настоящее время уже существует достаточно развитый ИИ, способный оценить текст на наличие нецензурной лексики (bad language). Уважительное общение и избегание нецензурных выражений являются важным показателем доверия к сайту. Также был опыт, что кнопка "нарушение" бесполезна, и только с привлечением службы поддержки комментарий с нецензурной лексикой удаляется.
1. Реализуйте кнопку "нарушение" в Сигналы Отзывы.
2. Рассмотрите возможность проверки отзывов, комментариев и сообщений на форуме перед их публикацией. В настоящее время уже существует достаточно развитый ИИ, способный оценить текст на наличие нецензурной лексики (bad language). Уважительное общение и избегание нецензурных выражений являются важным показателем доверия к сайту. Также был опыт, что кнопка "нарушение" бесполезна, и только с привлечением службы поддержки комментарий с нецензурной лексикой удаляется.
Как вы определили нецензурную лексику, сильно блещете владением английским?
Я там ничего не вижу, обычный синоним "очень плохо", но одним словом.
Виджеты котировок на главной странице - это хорошо.
Что в этом хорошего? Очередной пустой мусор на странице. Ведь те, кому надо торговать, свои котировки увидят в торговом терминале. А кому не надо торговать, зачем вообще знать всякие порожняковые котировки? Как по мне, это просто тематическая фишка дизайнерская, понты, пыль в глаза, имидж больших экранов с цифрами на биржах.
Что в этом хорошего?
Не вижу ничего плохого, т.к. это крайне логичная информация для подобного сайта. Виджеты с гиперлинками, а значит улучшает посещаемость и юзабельность графиков.
Вместо критики принято что-то предлагать. Озвучьте обоснованные доводы по улучшению стартовой страницы сайта для трейдеров и программистов.