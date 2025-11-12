Как Вам новое оформление сайта? - страница 25

Меня больше всего раздражает что какой-то фантом голосует за меня.

Я открываю ветку, которую ни разу до этого не смотрел. Хочу проголосовать за Не нравится.  А у меня уже проголосовано за Нравится. 

И так на других некоторых тоже. Кто за меня голосует?

 
Vyacheslav Kornev:

Докажите с указанием на конкретные ветки, пожалуйста.

Последний раз вы голосовали в Скрыть Имя Фамилию ,вернуть ники - Фриланс ,Маркет,сигналы и выбрали "не скрывать": vote option #1 in poll 'Скрыть Имя Фамилию ,вернуть ники - Фриланс ,Маркет,сигналы'

Операция была с вашего IP адреса, никаких особенностей.

 
Renat Fatkhullin:

Скачайте наши css файлы и поймете, что такое реальность сложного проекта. Наивные подходы начинающих вебмастеров, которые узнали про возможности css пусть останутся у них.

У нас сложный и связанный проект, где важно массовое качество и где никто даже пальцем не пошевелит что-то под себя настраивать. Тем более - стили. Поэтому, все абсолютно точно сказано "реализация кастомных настроек стилей на массовом сайте - это премия Дарвина для тех, кто попытается так самоубиться".

Посещаемость www.mql5.com от 4 до 5 миллионов уникальных пользователей в месяц. Больше 90% ходят без авторизации. Мы улучшаем сайт именно для масс.

 

Хорошо, что признали такую возможность, тут как говориться "кто-то ищет возможности, а кто-то оправдания" - ваша позиция ясна "овчинка выделки не стоит", но удручает рвение навешивать людям ярлыки.

На Ваш взгляд, почему так мало из пришедших регистрируются и остаются?

 
Renat Fatkhullin:
например эта. а как это сделать?
 
Vyacheslav Kornev:

например эта. а как это сделать?
Дайте ссылки на другие опросы, где вам кажется, что за вас кто-то уже проголосовал.
 
Artyom Trishkin:
блин давно это было.  если опять наткнусь на тему с опросом на которую никогда не заходил тогда напишу. 
 
-Aleks-:

 

Хорошо, что признали такую возможность, тут как говориться "кто-то ищет возможности, а кто-то оправдания" - ваша позиция ясна "овчинка выделки не стоит", но удручает рвение навешивать людям ярлыки.

Прочитайте полный текст и особенно последнюю строку, пожалуйста.


К сожалению, наблюдая за парадом, мы ограничены в формах выражения своего мнения.

Еще раз напомню - задумывайтесь о том, что у кого-то кратно больше знаний, опыта и понимания. Нельзя с доводами первоклассника бросаться на нас. Особенно, когда вам указывают реальные обоснования и объясняют детали.

 
Artyom Trishkin:
например,  на такие темы я никогда не заходил

https://www.mql5.com/ru/forum/3787

https://www.mql5.com/ru/forum/6588

 

вот здесь у меня вообще проголосовано что я программист. Но я не программист 

https://www.mql5.com/ru/forum/4324




а здесь.  Я даже не знаю. что такое фолдинг 

https://www.mql5.com/ru/forum/2931

При изменении масштаба сайта, в разделе фриланс описание уходит вправо.

