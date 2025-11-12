Почистите куки. 

Как Вам новое оформление сайта? - страница 77
А как теперь перейти в Профиль человека, который прислал сообщение? Раньше имя было гиперссылкой, а сейчас нет.
В чате с пользователем, вверху слева ссылка на профиль собеседника
да, это уже починили. Утром не было
1. сообщение о том что оставлен отзыв,
в продукте отзыва нет
2. сообщение о том что приобрели продукт,
при этом название продукта только правильно
а описание чужого продукта
да, это уже починили. Утром не было
У меня картинки логина пользователя в чате не починились. И вместо картинки пользователя вижу квадраты с буквами и иногда свою фото пользователя. Хотя в чате последний ответ не мой))) Что то коряво пока.
в низу ничего нет, пусто
куки тут не причем, могу заскринить
Пример рекламной вставки:
После просмотра чатов, на них устанавливаются мои фото. Но не для всех.
По-моему, там должны быть фото клиентов.
Браузер Firefox 83.0.
Vivaldi то же самое....
в Google Chrome Версия 87.0.4280.88 (Официальная сборка), (64 бит)
тоже самое