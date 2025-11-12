Как Вам новое оформление сайта? - страница 77

Andrey Barinov:
А как теперь перейти в Профиль человека, который прислал сообщение? Раньше имя было гиперссылкой, а сейчас нет.

В чате с пользователем, вверху слева ссылка на профиль собеседника

 
В чате с пользователем, вверху слева ссылка на профиль собеседника

да, это уже починили. Утром не было

 

1. Отзывы поменяли сортировку, новые внизу. Все нормально. 
2. Нормально отображается описание продукта при продаже. 
Почистите куки. 
 
да, это уже починили. Утром не было

У меня картинки логина пользователя в чате не починились. И вместо картинки пользователя вижу квадраты с буквами и иногда свою фото пользователя. Хотя  в чате последний ответ не мой))) Что то коряво пока.

 
в низу ничего нет, пусто

куки тут не причем, могу заскринить

 
В конец личных сообщений вставляется реклама, как при отправке через МТ терминал, так и через сайт.
Пример рекламной вставки:


 

После просмотра чатов, на них устанавливаются мои фото. Но не для всех.

По-моему, там должны быть фото клиентов.

Браузер Firefox 83.0.

Неправильные фото

 
Vivaldi то же самое....

 
в Google Chrome Версия 87.0.4280.88 (Официальная сборка), (64 бит)

тоже самое

